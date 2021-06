Hai comprato un nuovo iPhone e vuoi trasferire tutti i tuoi contatti dal tuo vecchio telefono Android? Oppure ti trovi nella situazione opposta in cui avevi un iPhone e adesso hai comprato un Android e non vuoi perdere alcun contatto del tuo vecchio smartphone? Per moltissime ragioni potresti comprare un nuovo smartphone con un sistema operativo

diverso. Potresti decidere di acquistarne uno semplicemente perché vuoi un modello più efficiente del tuo o anche perché ti serve per lavoro e vuoi spostare i contatti anche su di

esso o ancora perché hai venduto il vecchio modello e ne hai acquistato uno più nuovo. In tutti questi casi potresti avvertire la necessità di trasferire i tuoi contatti salvati nello

smartphone che utilizzi quotidianamente in quello nuovo. Come fare?

Sicuramente potresti provare a farlo manualmente ma ci impiegheresti davvero molto tempo e rischieresti anche di non salvare correttamente tutti i numeri o perdertene

qualcuno. Cosa dovresti fare? Vediamo subito quali sono i metodi per trasferire contatti da iPhone a Samsung più veloci ed efficienti.

Come trasferire Contatti da iPhone a Samsung?

Per trasferire i contatti da iPhone a Samsung puoi utilizzare uno strumento valido ed efficiente: Dr.Fone – Trasferimento Telefono. Con questo strumento sarà sufficiente collegare il tuo telefono con un cavo USB al computer e cliccare sull’opzione Switch. Dovrai poi collegare l’altro smartphone con sistema operativo differente. Una volta fatto

questo procedimento dovrai selezionare i file che vuoi trasferire da un telefono all’altro. Potrai quindi selezionare la tua lista contatti presente sul tuo iPhone e trasferirla sul cellulare con sistema operativo Android. Una volta selezionati i file dovrai cliccare su “Start Transfer” e il trasferimento dei dati verrà avviato. In pochi secondi i tuoi contatti saranno trasferiti dal tuo smartphone iPhone al tuo smartphone Samsung.

Se i dati sono molto pesanti come dimensioni il trasferimento impiegherà un po’ più di tempo. Adesso vediamo il caso contrario, come trasferire contatti da Samsung a iPhone .

Come trasferire i tuoi contatti da Samsung a iPhone?

Questo è il caso contrario a quello precedente preso in considerazione ma il procedimento è davvero molto simile. Potrai farlo manualmente semplicemente copiando tutti i contatti da un telefono all’altro oppure utilizzando un’app molto user- friendly e veloce come Dr.Fone – Trasferimento Telefono. Con quest’app sarà sufficiente un clic per copiare tutti i contatti dal tuo vecchio smartphone Samsung al tuo nuovo iPhone.

La prima cosa che dovrai fare è ovviamente scaricare l’app e in seguito installarla sul tuo pc. Una volta fatto questo dovrai collegare i tuoi smartphone con un cavo USB al pc e

cliccare sull’opzione “Trasferimento Telefono”. Per trasferire i contatti dovrai cliccare sulla finestra “Contatti” ed essi verranno selezionati in automatico e infine su “avvia

trasferimento”. Il trasferimento sarà immediato. Se i contatti sono migliaia ci impiegherà qualche secondo in più. In tutti i casi risparmierai molto tempo con questa procedura

rispetto al farlo manualmente.

Questo software inoltre è gratuito per un periodo di prova, quindi potrai sfruttare tutte le sue caratteristiche e valutare se questo è funzionale o meno per te. Qualora apprezzassi

le sue funzionalità e ti servisse per altri trasferimenti su altri telefoni puoi acquistarlo ad un prezzo molto accessibile. Oggigiorno è stato già scaricato da milioni di utenti in tutto il

mondo e risulta essere uno dei programmi più apprezzati del settore.

Conclusioni

Non perdere altro tempo e non farti venire un fastidioso mal di testa, rendi il trasferimento dei tuoi contatti un’operazione semplice e fattibile in pochi secondi. Adesso puoi usare

Dr.Fone per fare tutto questo in modo molto veloce.