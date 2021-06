Cosa s’intende per trasferire WhatsApp da Android a iPhone? Questo trasferimento consiste nel raccogliere e spostare tutto quell’insieme di conversazioni e file presenti al suo interno, da un sistema operativo ad un altro.

L‘incompatibilità tra i due sistemi operativi, fino a qualche tempo fa, non permetteva questa operazione in maniera diretta. Il trasferimento poteva avvenire solo dopo determinati passaggi, spesso lunghi e noiosi.

Successivamente si è arrivati allo sviluppo di diverse applicazioni in grado di svolgere questo compito in maniera più efficace. Con oltre 50 milioni di download e oltre 700 mila clienti, l’app MobileTrans, risulta essere una delle più utilizzate e apprezzate in questo campo. Ideata e progettata dalla casa sviluppatrice Wondershare, questo software è in grado di trasferire qualsiasi tipo di file WhatsApp, dai contatti in rubrica alle conversazioni, dalle foto ai video, senza alcuna differenza.

La carta vincente di MobileTrans è certamente la praticità con cui si utilizza: basta veramente un click affinché avvenga il trasferimento per spostare WhatsApp dall’Android all’iPhone. Un software alla portata di tutti in grado di garantire la massima resa con il minimo sforzo.

Quali sono i vantaggi di MobileTrans?

Ci sono diversi vantaggi di cui puoi usufruire con MobileTrans. Uno su tutti è sicuramente la versatilità del software. Basti pensare che questa applicazione è compatibile con oltre 8000 tipi diversi di dispositivi mobili con sistemi Android, iOS e Windows. Non solo. La versatilità deriva anche dal poter trasferire 17 tipi di file diversi.

Inoltre, i file verranno spostati in completa sicurezza, senza l’ausilio di alcun ripristino del dispositivo o dell’eliminazione dei dati originali.

Il software è semplice da usare e molto intuitivo, anche le persone meno tecnologiche saranno in grado di poter utilizzare MobileTrans.

L’arma vincente senza ombra di dubbio è la velocità. Rispetto ad un trasferimento con tecnologia Bluetooth, la trasmissione dei dati è sicuramente tre volte più veloce e non è obbligatoria alcuna connessione wifi o internet.

Un altro aspetto fondamentale è la protezione dei dati che devi spostare. Con MobileTrans non avrai alcuna preoccupazione in merito, in quanto non conserva i dati presenti nei tuoi dispositivi senza il permesso dell’utente che ne usufruisce.

Fino ad un certo numero di dispositivi registrati (cinque), l’app è gratuita.

Come avviene il trasferimento da un dispositivo all’altro?

Adesso ci focalizzeremo sulla parte pratica del trasferimento dei dati, come avviene? I passi da seguire sono veramente pochi e semplicissimi da comprendere:

1)Innanzitutto è fondamentale scaricare il software MobileTrans direttamente dal sito internet “mobiletrans.it” per poterlo avere sul proprio computer;

2)Successivamente devi aprire la funzione “Trasferisci Telefono”;

3)Dopo di che assicurati che i due dispostivi risultino essere collegati correttamente e decidi il mittente e il destinatario del trasferimento;

4)Seleziona i file che decidi spostare e qualora tu voglia cancellare i dati esistenti sul dispositivo di destinazione, spunta l’opzione “Cancella i Dati Prima di Copiare”;

5)Infine clicca su “Avvia” e aspetta alcuni minuti, a seconda ovviamente della mole di dati di trasferire;

Perché spostare i dati da un dispositivo ad un altro?

Questa è una situazione molto soggettiva. Solitamente lo si fa quando si acquista un nuovo dispositivo con un sistema operativo differente da quello precedente e non si vuole perdere nessun file. Ma ci sono talmente situazioni che elencarle tutte potrebbe diventare un reale problema.

Conclusioni

Grazie alle caratteristiche che abbiamo analizzato in precedenza, MobileTrans è realmente il software giusto per te! Che ti serva per lavoro o che ti serva per la vita personale, grazie ad un semplice click, riuscirai in pochissimo tempo a trasferire WhatsApp da Android a iPhone. Non solo, il nostro efficientissimo servizio clienti è a tua completa disposizione in ogni momento! Perchè aspettare? Scarica adesso MobileTrans!