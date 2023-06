Oltre seicento studenti delle scuole superiori italiane coinvolti nell’ultimo triennio nel progetto dedicato alle competenze digitali promosso dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus +. A Digitale Italia, format Web promosso dalla Fondazione Aidr e condotto da Valentina Palmieri, i risultati del progetto. Ospiti in studio, Stefania Capogna direttore scientifico di Re-Educo e Raffaele Campanile, docente Liceo G.Buchner di Ischia. Il progetto, di cui Aidr è stato partner, si è sviluppato su 5 macro aree di intervento: la creazione di un ponte tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro, l’innovazione nei processi organizzativi e formativi per ridurre il mismatch domanda-offerta di lavoro; la promozione dell’eccellenza nell’insegnamento e nello sviluppo delle competenze; la diffusione delle migliori pratiche a livello europeo; la diffusione di una più ampia cultura digitale utile a gestire responsabilmente le tecnologie digitali. Nel corso del triennio gli studenti e docenti hanno costituito un network di apprendimento e scambio di buone pratiche con le scolaresche di Spagna, Finlandia, Grecia, Cipro.

