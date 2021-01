(ANSA) – ROMA, 06 GEN – Compie 20 anni iTunes e 14 anni

l’iPhone, rispettivamente il software più popolare di Apple e il

dispositivo che ha rivoluzionato le nostre vite, una rivoluzione

spinta sull’online resa ancora più evidente dalla pandemia che

stiamo vivendo. Furono lanciati da Steve Jobs durante il

MacWorld, l’evento che l’azienda di Cupertino organizzava ogni

anno per presentare nuovi programmi e dispositivi, il 9

gennaio2001 e successivamente il 9 gennaio 2007.iTunes (e poi l’iTunes Store) ha cambiato il modo diascoltare le canzoni e ha dato una mano all’industria musicalecannibalizzata dalla pirateria. Le canzoni in formato digitale ela possibilità di creare una libreria musicale decretarono lafine dei Cd, a sua volta iTunes ha iniziato a diventare obsoletocon l’arrivo dei servizi di ascolto in streaming come Spotify.Tanto che Apple ha deciso di spegnere la piattaforma nel 2019,scindendola in tre app che offrono tre diversi palcoscenici permusica digitale, film e podcast (Apple Music, Apple Tv e ApplePodcasts).E proprio sul mondo dei contenuti, delle app e dei servizionline – fondamentali in questi mesi di Covid – che si èspostato sempre di più l’iPhone, lanciato 14 anni fa. Solo nel2019 l’ecosistema dell’App Store ha mosso 519 miliardi didollari in pagamenti e vendite a livello mondiale. con in testale app per il mobile commerce. E l’app economy iOS ha creatosolo negli Stati Uniti quasi 300.000 nuovi posti di lavoro daaprile 2019, aprendo a opportunità in un momento in cui lapandemia di Covid-19 continua a generare sfide e incertezza intutto il mondo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

