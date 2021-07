(ANSA) – ROMA, 04 LUG – Il Covid ha incrementato l’utilizzo

degli smartphone e di altri strumenti digitali, sia per scopo

lavorativo che educativo e di intrattenimento. Un trend che

viene confermato da un recente report della società di analisi

Sensor Tower. Nello studio ‘Store Intelligence’ si legge che,

nella prima metà del 2020, la spesa dei consumatori per app

mobili è salita del 28,4% rispetto alla stessa rilevazione del

2019. Un’ascesa che non si arresta: nei primi sei mesi del 2021,

vi è stato un ulteriore balzo del 24,8% rispetto all’anno

scorso. Tradotto vuol dire 64,9 miliardi di dollari spesi dagli

utenti, complessivamente, su App Store e Google Play. Due negozi

digitali che le autorità Antitrust hanno sotto la lente per

duopolio.

La fetta dei guadagni, secondo Sensor Tower, pende dalla

parte di Apple, con 41,5 miliardi di dollari, mentre Android ha

portato nelle casse di Google i restanti 23,4 miliardi. Nella

prima metà del 2021, l’App Store è cresciuto del 22,1%, il

Google Play del 30%. Nel merito delle singole applicazioni,

TikTok ha superato le entrate nel 2020, restando l’app non di

gioco con il maggior incasso in tutto il mondo sia su App Store

che su Google Play, includendo anche la versione cinese per iOS

che ha il nome di Douyin. YouTube mantiene il secondo posto, con

una spesa di 564,7 milioni di dollari. Terza Tinder, prima del

reader di fumetti giapponese Piccoma e della piattaforma di

streaming Disney+. Grande successo anche per i videogame. La

spesa globale ha raggiunto i 44,7 miliardi di dollari nella

prima metà del 2021, con un aumento del 17,9% anno su anno. Una

crescita che segue quella sperimentata un anno fa, quando il

settore dei videogiochi mobili è salito del 25,5%. (ANSA).



Fonte Ansa.it