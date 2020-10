(ANSA) – FIRENZE, 27 OTT – La simulazione dei crash test in

un ambiente virtuale può ridurre fino al 65% i costi che

un’azienda deve sostenere per collaudare il proprio prototipo di

veicolo, dalle autovetture ai monopattini elettrici: è quanto

realizza Sinaptica, una startup fiorentina che supporta le

aziende nei processi di verifica delle prestazioni strutturali.

“L’utilizzo di strumenti di simulazione per la

virtualizzazione dei crash test richiede l’accesso a un notevole

know-how tecnico e a specifici strumenti software, che non sono

sempre disponibili all’interno di aziende di piccole o medie

dimensioni”, spiega Daniele Barbani, co-fondatore

di Sinaptica.“Il nostro tipo di approccio si integra perfettamente con laprogettazione classica”, sostiene, perché “la simulazionevirtuale consente di ripetere più volte i test in tempirelativamente brevi, permettendo di eseguire i test reali solonella fase finale di progettazione”.Altro vero vantaggio del test virtuale, secondo Barbani, è “la capacità di poter studiare il crash test da una infinità dipunti di vista e non solo da un numero limitato di fotocamere:immaginate di poter rendere trasparente la carrozzeria diun’auto durante il crash e di poter vedere come si deforma”.Operativa dal 2018 e specializzata in calcoli strutturali,Sinaptica fra i suoi clienti annovera Landucci, Lippert,Metallarte, Project 2000, Rv Doors, Cucini Officine. (ANSA).

Fonte Ansa.it

