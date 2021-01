(ANSA) – ROMA, 19 GEN – Se non è strettamente necessario,

meglio spegnere la fotocamera durante i meeting online.

L’ambiente ringrazierà. Questo il messaggio che arriva da una

ricerca della Purdue University, pubblicata su Resources,

Conservation & Recycling.

Secondo lo studio nonostante un calo delle emissioni globali

nel 2020, con pandemia e lavoro a distanza vi è ancora un

impatto ambientale significativo a causa del

Advertisements

modo in cui i datidi Internet vengono archiviati e trasferiti in tutto il mondo.Solo un’ora di videoconferenza o streaming, ad esempio, emette150-1.000 grammi di anidride carbonica (tre litri circa dibenzina bruciato da un’auto ne emettono più o meno 8.887grammi), richiede 2-12 litri di acqua e richiede una superficieterrestre che si somma a circa le dimensioni di un iPad Mini.Ma lasciare la fotocamera spenta durante una chiamata web puòridurre queste impronte di carbonio del 96%. Anche lo streamingdi contenuti in definizione standard piuttosto che in altadefinizione durante l’utilizzo di app come Netflix o Hulupotrebbe portare a una riduzione dell’86%, secondo le stime deiricercatori. Il team di studiosi ha raccolto dati relativi aBrasile, Cina, Francia, Germania, India, Iran, Giappone,Messico, Pakistan, Russia, Sud Africa, Regno Unito e StatiUniti. La ricerca ha evidenziato che alcuni Paesi hannosegnalato un aumento di almeno il 20% del traffico Internet damarzo. Se la tendenza continuerà fino alla fine del 2021 glistudiosi prevedono che questo aumento dell’uso di Internetrichiederebbe una foresta di circa 71.600 miglia quadrate – ildoppio della superficie terrestre dell’Indiana – per far fronteal carbonio emesso. L’acqua aggiuntiva necessaria perl’elaborazione e la trasmissione dei dati sarebbe sufficienteinvece per riempire più di 300.000 piscine olimpioniche, mentrel’impronta risultante a livello di terreno sarebbe quasi ugualealle dimensioni di Los Angeles. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram