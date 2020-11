(ANSA) – MILANO, 13 NOV – La Consob ha ordinato l’oscuramento

di 7 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

In particolare si tratta di 5 siti di intermediazione

finanziaria abusiva e 2 siti mediante i quali viene svolta

un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto

informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto

crescita”, in base ai quali può ordinare

ai fornitori di servizidi connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia aisiti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza ladovuta autorizzazione.Sale così a 330 il numero dei siti complessivamente oscuratia partire da luglio 2019, cioè da quando la Consob è statadotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degliintermediari finanziari abusivi.I sette siti per cui ha disposto l’oscuramento sono Pro Star(sito www.golden-cfd.com); European Trade 24 e Allegra Tm (sitowww.eutrade24.com); Maginito Services Ltd e Nbg Market (KI)Limited (sito www.nbgmarket.com); Mistertrader e Redfin Capital(siti https://imrtrader.com e www.redfin.capital). Arbistar 2.0,S.L. (siti arbistar.com e app.arbistar.com). (ANSA).

Fonte Ansa.it

