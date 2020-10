(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Gli italiani usano sempre di più

Internet e gli strumenti digitali per comprare e trovare

informazioni su prodotti e servizi e si diffondono percorsi di

acquisto ibridi basati sull’alternanza di strumenti e punti di

contatto online e offline tra la marca e i consumatori. Nel 2020

sono 46,5 milioni i consumatori multicanale italiani – gli

utenti che usufruiscono di servizi di eCommerce o per i quali il

digitale ha un ruolo nel proprio percorso di acquisto -, pari

all’88% della popolazione italiana sopra i 14 anni (52,7 milioni

totali) e in

crescita di 2,6 milioni rispetto all’annoprecedente (+6%).Sono alcuni dei risultati della ricerca dell’OsservatorioMulticanalità, promosso dalla School of Management delPolitecnico di Milano e da Nielsen, presentata durante ilconvegno online “Multicanalità 2020: il countdown delcambiamento!”. Più di un italiano su quattro è un consumatoremulticanale evoluto, sono 5,7 milioni quelli a loro agio con ildigitale in ogni fase del percorso d’acquisto, ma restano moltidi più (8,8 milioni) quelli che usano la rete con disinvolturama mantengono un legame con il negozio fisico.Oltre un consumatore su dieci (6,2 milioni, 12%) preferisceancora media tradizionali e volantini per informarsi suiprodotti da acquistare e nel punto vendita, dove cerca supporto,assistenza e una relazione di fiducia col venditore. Il settorecon gli utenti più digitali, che utilizzano la rete in tutte lefasi del processo di acquisto, è quello dei viaggi, nel quale il75% si informa prevalentemente online prima di acquistare e il65% compra o solo online o alternando la modalità offline aquella in rete, seguito da elettronica/informatica(rispettivamente 69% e 58%) e assicurazioni (44% e 35%). Neisettori largo consumo, farmaci/integratori, beauty eabbigliamento, invece, il ruolo del punto vendita resta centralesia nella fase di ricerca delle informazioni che di acquisto.(ANSA).

