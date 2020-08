(ANSA) – ROMA, 17 AGO – C’è anche Telegram tra le numerose

piattaforme che si posso usare per fare videochiamate. La app,

che ha appena compiuto 7 anni e conta 400 milioni di utenti su

scala globale, ha infatti annunciato l’introduzione delle

videotelefonate tra due utenti, sia su iPhone che su dispositivi

Android.

“Il 2020 ha evidenziato la necessità di comunicare faccia a

faccia”, ha scritto la società sul suo blog in un chiaro

riferimento alla pandemia di Covid-19 e ai conseguenti lockdown.

La novità – spiega Telegram – è in versione alfa, quindi non

ancora definitiva, e sarà aggiornata con nuove funzioni e

miglioramenti nel corso del tempo. Nei prossimi mesi, invece,

arriveranno le videochiamate di gruppo. Le chiamate video,

sottolinea la app, saranno protette dalla crittografia “end-to-end” al pari delle chat. (ANSA).



Fonte Ansa.it

