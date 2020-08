(ANSA) – ROMA, 21 AGO – Le app per il contact tracing da sole

non bastano a contenere la diffusione del virus Covid-19, ma

devono essere affiancate sia dal tracciamento ‘umano’ che dalle

misure di distanziamento. Lo afferma uno studio che ha

revisionato le ricerche sul tema pubblicato dalla rivista Lancet

Digital Health. I ricercatori dell’University College di Londra hanno

revisionato oltre 4mila articoli sugli effetti del tracciamento

digitale, arrivando alla conclusione che non ci sono prove

sufficienti che giustifichino l’utilizzo delle app senza misure

aggiuntive di salute pubblica, come l’utilizzo del contact

tracing attraverso le persone, l’adozione del distanziamento e

le chiusure quando necessario dei luoghi di aggregazione. Questo

è vero, aggiungono, anche con la previsione ottimistica che una

app venga utilizzata dal 75-80% degli utilizzatori di smartphone

e che le misure di quarantena siano seguite dal 90-100% delle

persone. “Gli studi ci forniscono una fotografia attendibile –

spiega Isobel Braithwaite, uno degli autori – che dice che anche

se il contact tracing automatico può essere di supporto a quello

manuale, i sistemi dovrebbero avere un’altissima diffusione per

avere un impatto significativo”. Secondo gli autori serve

anche una revisione dal punto di vista etico dell’utilizzo.

“Affidarsi troppo alle app può aumentare il rischio di contagio

per i gruppi più vulnerabili e esclusi dal digitale, come gli

anziani o le persone senza fissa dimora”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

