A Seattle, nel quartier generale di Amazon, c’è una sala conferenze molto temuta dai dipendenti. Chi entra al suo interno, se non gioca bene le sue carte, rischia di non metterci più piede. Si chiama “La Chop” ed è la stanza in cui il Ceo di Amazon Andy Jassy, l’uomo che ha preso il posto di Jeff Bezos e che ha preventivato di assumere altri 55mila dipendenti, discute i nuovi progetti.

Di Eleonora Giovinazzo