Covid: cancellata fiera tecnologica Ifa di Berlino

Cancellata a causa del Covid-19 la Fiera tecnologia Ifa di Berlino che avrebbe dovuto tenersi in presenza a settembre. Lo ha annunciato la stessa organizzazione a causa delle “nuove incertezze sulla salute globale” come le varianti asiatiche e la campagna vaccinale non omogena in tutto il mondo e a seguito “delle conversazioni avute con gli esperti tedeschi di salute pubblica e con gli stakeholder interessati”. “Ci sono troppe incertezze oggi – spiegano – In questo momento è quasi impossibile per chiunque pianificare in modo responsabile la propria partecipazione a qualsiasi fiera, ci rivediamo nel 2022”.

“Non abbiamo preso questa decisione alla leggera ma la salute e la sicurezza di tutti deve essere fondamentale. Ci rivedremo nel 2022”, ha sottolineato Martin Ecknig, Ceo di Messe Berlin. Ad oggi, resta in piedi come evento fisico e digitale il Mobile World Congress di Barcellona, dal 28 giugno al 1 luglio, nonostante i principali marchi tecnologici al mondo, Samsung, Google, Nokia, Sony, Ericsson e altri, abbiano ufficializzato la loro assenza. Nel 2019, l’Ifa di Berlino ha ospitato oltre 238 mila persone, 1.900 aziende e partner e più di 5.000 giornalisti.



Advertisements

Fonte Ansa.it

Seguici sul nostro canale Telegram

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram