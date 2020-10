Facebook vieterà le inserzioni che scoraggiano esplicitamente le persone a vaccinarsi, e al contempo lancerà una campagna informativa sul vaccino antinfluenzale. Lo ha annunciato il social network in un post.

“La pandemia ha evidenziato l’importanza di comportamenti sanitari preventivi”, si legge. “Sebbene gli esperti di salute pubblica concordino sul fatto che per un po’ di tempo non avremo un vaccino anti Covid-19 approvato e ampiamente disponibile, ci sono passi che le persone possono fare per rimanere in salute e al sicuro. Ciò include il vaccino contro l’influenza stagionale”.



Fonte Ansa.it

