(ANSA) – MILANO, 23 MAR – Aiutare la diagnosi di infezioni da

Covid 19 grazie all’intelligenza artificiale. A realizzare il

sistema è Neosperience che ha incoroprato la nuova tecnologia

nel Health Cloud con cui era già stato creato e diffuso nel

mondo il primo sistema di rilevazione delle polmoniti bilaterali

a partire dall’analisi delle radiografie toraciche.

Il nuovo test di diagnosi è in grado di valutare

dati come lafrequenza della respirazione, lo stress durante un dialogo – ilcosiddetto fiato corto – e i colpi di tosse dei pazienti,contribuendo in modo determinante alla diagnosi di infezioni daCovid 19. Analizzando un flusso audio contenente una breveconversazione, oppure alcuni colpi di tosse, il sistema è ingrado infatti di individuare le persone che presentano i suonicaratteristici dell’infezione.Si tratta, come spiega l’azienda in una nota, di valutareattraverso sistemi tecnologici di intelligenza artificiale isegnali fisiologici tradizionalmente registrati conl’auscultazione manuale, elaborandoli attraverso l’impiego didispositivi personali individuali (smartphone, tablet ecomputer) e rendendo possibile la loro elaborazione automatica.Un risultato, viene spiegato, che rappresenta al contempo unevento trasformativo che apre alla possibilità di coadiuvare ladiagnosi del Covid 19 a sistemi come Capsula Health Pod, partnerdi Neosperience insieme al laboratorio TeDH (Technology andDesign for Healthcare) del Politecnico di Milano. “È solol’inizio di un progetto che ha un potenziale incredibile perchéle elaborazioni di questi dati possono essere impiegateefficacemente come segnali di pre-screening” sottolineanoAlessandro Nizardo Chailly e Giuseppe Andreoni, rispettivamenteceo e founder di Capsula e professore del Politecnico di Milanoe scientific advisor di Capsula. (ANSA).

Fonte Ansa.it

