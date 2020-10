La paura fa download. Tanti. Qualcosa come 357 mila download nel giro di 48 ore o poco più. La costante crescita dei nuovi positivi delle ultime settimane ha consentito a Immuni l’app di contact tracing lanciata dal governo italiano lo scorso giugno di sfondare quota 7 milioni quando appena il 2 ottobre – come fa sapere la stessa app – era stata scaricata 6.679.118 volte.

Ad oggi sono per l’esattezza a 7.036.898 i cittadini che l’hanno attivata sui loro smartphone. Si tratta del 18% dei dispositivi che ci sono in Italia, percentuale dalla quale sono esclusi i minori di 14 anni Finora l’applicazione ha inviato 5.870 notifiche e al momento 357 utenti positivi hanno caricato i codici permettendo di avvisare le persone entrate in contatto con loro. I dati sono diffusi regolarmente dai canali ufficiali di Immuni, da quelli del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dal Ministero della Salute.

