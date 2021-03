(ANSA) – ROMA, 12 MAR – Negli ultimi sei mesi YouTube ha

rimosso 30mila video che propagandavano false informazioni sul

Covid-19. Lo riporta il sito Axios, secondo cui questo è il

primo dato fornito dalla compagnia da quando ha annunciato, lo

scorso ottobre, una stretta su questo tipo di disinformazione.

I video incriminati, scrive il sito citando Elena Hernandez,

una portavoce dell’azienda, “includono affermazioni sulle

vaccinazioni

Advertisements

contro il Covid-19 che contraddicono le autoritàsanitarie locali o l’Oms. In totale, dal febbraio 2020, abbiamorimosso oltre 800mila video relativi a informazioni pericolose ofuorvianti sul coronavirus”.A segnalare quali video violano potenzialmente la policydella compagnia, spiega Axios, sono sia gli algoritmi automaticiapplicati dal sito che i revisori ‘umani’. Le segnalazioni sonopoi valutate da un ulteriore livello di revisione, e gli accountche violano le regole sono rimossi permanentemente. Politichesimili sono state adottate anche dalle altre piattaformeprincipali, da Twitter a Facebook, anche se non tutta ladisinformazione viene catturata dalla sorveglianza. secondo unostudio del Center for Countering Digital Hate, ad esempio, finoa fine 2020 l’algoritmo di Instagram ha continuato a consigliarecontenuti negazionisti nonostante le contromisure messe in atto.(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram