(ANSA) – TRIESTE, 26 AGO – Una App per facilitare la vita

delle aziende in epoca Covid, che tiene cioè traccia online di

tutti i visitatori in ingresso – nel rispetto della privacy –

costituendo così un archivio, conforme ai requisiti del Gdpr, il

Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Si chiama ‘App

Registrazione Ingressi’ ed è stata sviluppata da beanTech,

azienda friulana con decennale esperienza nel settore dell’Ict,

specializzata nell’integrazione di soluzioni informatiche e

nell’attività di ricerca connessa allo sviluppo software. La

stessa azienda l’ha subito applicato nella propria sede

principale, a Udine.

All’ingresso, con un tablet disponibile in reception, vengono

registrati gli ingressi con la compilazione di un breve form

interattivo, poi l’ospite riceve una mail con QR Code e codice

Pin univoci, utili per le successive visite in azienda; avvenuta

la registrazione, il referente interno riceve una notifica in

tempo reale sull’arrivo dell’ospite. All’uscita, quest’ultimo

alla reception inserirà il codice Pin o la scansione del QR-CODE

da fotocamera del tablet.

“‘App Registrazione Ingressi’ è una soluzione sviluppata con

Power Apps, lo strumento per la produttività aziendale di

Microsoft, che permette la creazione di applicazioni facilmente

gestibili e mantenibili. L’integrazione con Power Automate e

Microsoft Teams favorisce l’automazione delle procedure e la

comunicazione con tutti i reparti aziendali”, spiegano alla

beanTech. (ANSA).



