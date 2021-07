(ANSA) – ROMA, 11 LUG – E’ in rapida crescita il ‘social

commerce’, l’eCommerce attraverso i social media, che solo negli

Stati Uniti quest’anno dovrebbe valere 36 miliardi di dollari.

Facebook guida questa ascesa. Sono i dati di un rapporto di

eMarketer secondo il quale, circa 56 milioni di residenti negli

Usa effettueranno almeno un acquisto su Facebook dando al

gigante dei social media una quota del 22,3%. Altri 32 milioni

di persone avranno acquistato qualcosa su Instagram – sempre di

proprietà di Facebook – assegnandogli così una quota di mercato

del 12,9%. Il terzo giocatore è Pinterest, con una previsione di

13,9 milioni di acquirenti, o il 5,6% del mercato.

Secondo il rapporto che fotografa il trend americano, ma

che presto si allargherà ad altri paesi, le vendite del social

commerce aumenteranno del 35,8% a 36,62 miliardi di dollari.

Leader in questo campo è la Cina: quest’anno circa 424 milioni

di persone effettueranno acquisti sulle sue piattaforme come

WeChat.

“Gli Stati Uniti devono guardare alla Cina per lo sviluppo

del social commerce poiché molte delle tendenze che guideranno

la sua crescita, come lo shopping in streaming, hanno avuto

origine in questo paese”, spiega Jasmine Eenberg, analista

senior di eMarketer. (ANSA).



Fonte Ansa.it