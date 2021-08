(ANSA) – MILANO, 05 AGO – Da marzo 2020 a luglio 2021, in

pieno periodo pandemico, sono stati individuati 300 siti di

phishing in tutta Europa. Di questi, 27 erano italiani. Il

nostro paese è così al quinto posto dopo Germania (111), Regno

Unito (63), Francia (43) e Paesi Bassi (34). Lo riporta una

ricerca della società di sicurezza informatica Kaspersky.

Gli esperti hanno analizzato le email di spam e le pagine

web di phishing più diffuse, scoprendo un filone univoco: la

pandemia. Tra i temi più comuni utilizzati dai criminali

informatici, per tentare di ingannare i navigatori spingendoli

verso siti che non fanno altro che rubare nomi utente e

password, ci sono la possibilità di ottenere risultati falsati

di tamponi e codici dei green pass, anch’essi fake. Una tendenza

che è aumentata costantemente anche a seguito degli annunci dei

vari governi circa la necessità della certificazione verde, per

accedere ad attività e luoghi al chiuso.

Le truffe online correlate alla pandemia hanno raggiunto un

picco a marzo 2021. I ricercatori di Kaspersky hanno osservato

un leggero calo a giugno, prima che i ‘cracker’ (i veri e propri

criminali che agiscono a scopo di lucro, diversamente dagli

hacker) intensificassero nuovamente la loro operazioni. “Nella

maggior parte delle frodi legate alla pandemia, i criminali

informatici mirano ad ottenere i dati degli utenti. Il phishing

viene spesso utilizzato per questo: l’utente clicca sul link di

un annuncio o di una email e arriva ad una pagina in cui gli

viene chiesto di inserire informazioni personali e i dati della

carta di credito. Una volta in possesso di queste informazioni,

i truffatori possono utilizzarle per rubare denaro dai conti

delle vittime” ha commentato Alexey Marchenko, Head of Content

Filtering Methods Research di Kaspersky. (ANSA).



Fonte Ansa.it