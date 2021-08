(ANSA) – ROMA, 08 AGO – “L’elevato livello di

digitalizzazione ha come conseguenza un aumento dei rischi di

sicurezza. Per questo bisogna investire massicciamente in questo

ambito. Le tecnologie di cybersicurezza sono essenziali per

proteggere i dati sensibili, le infrastrutture fisiche e il

tessuto produttivo”. Così Alessandro Profumo, Ad del gruppo

Leonardo, in un’intervista a ‘Il Messaggero’.

Qual è il vostro contributo? “Siamo in grado di garantire i più

alti standard operativi con i nostri Security operation center

di Chieti e di Bristol in UK e il gruppo operativo di Genova”

risponde il manager. E alla domanda se il Pnrr sia un’occasione

per dotare il Paese di un sistema di cyber-sicurezza efficace

contro le nuove minacce, l’ad di Leonardo risponde: “Il progetto

del cloud nazionale va già in questa direzione. Allargandone

ulteriormente la prospettiva all’ambito delle infrastrutture

digitali di supercalcolo e di cybersicurezza, l’Italia ha la

possibilità di realizzare una delle infrastrutture digitali più

evolute a livello planetario”. (ANSA).



Fonte Ansa.it