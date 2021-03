(ANSA) – BRUXELLES, 23 MAR – Costituire una rete di centri di

operativi di sicurezza in tutta l’Ue per monitorare e anticipare

gli attacchi informatici: questa una delle principali iniziative

previste dalle conclusioni in materia di strategia sulla

cybersicurezza per il decennio 2020-2030 approvate dal Consiglio

Ue.

Tra le raccomandazioni contenute nel documento anche la

creazione di un’unità europea di cybersecurity,

l’implementazione dell’infrastrutture europee per il

5G e lacreazione di un gruppo di lavoro per il cyberspionaggio nellestrutture dell’intelligence europea.La strategia, già presentata dalla Commissione e dall’Altorappresentante Ue Josep Borrell, raccoglie le linee guida per laprotezione dei cittadini e le imprese dell’Unione dagli attacchidigitali e promuove “la creazione di un cyberspazio sicuro elibero”.“La cyber sicurezza è essenziale per costruire un’Europadigitale, verde e resiliente” si legge inoltre nelle conclusioniche indicano “il raggiungimento di un’autonomia strategicanell’area della cybersecurity con l’obiettivo di rafforzare laleadership dell’Europa nel campo digitale” . (ANSA).

Fonte Ansa.it

