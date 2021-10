(ANSA) – ROMA, 01 OTT – Per il mese europeo della

cybersicurezza che si tiene ogni anno a ottobre, Google ed

Euroconsumers – la rete di Organizzazioni di Consumatori che

comprende Altroconsumo in Italia e le corrispettive in Spagna

(Ocu), Belgio (Test-Achats) e Portogallo (DecoProteste) – hanno

unito le forze per creare Space Shelter.

E’ un gioco online che ha l’obiettivo di aiutare le persone

di tutte le età a mettere alla prova le proprie abilità e

impararne nuove, attraverso un avatar che aiuta a comprendere,

ad esempio, l’autenticazione a più fattori e le impostazioni

della privacy. Testimonial del gioco 12 Youtubers dei quattro

paesi che riceveranno un kit di sopravvivenza e l’addestramento

da un’autorità: Paolo Nespoli, ex astronauta, comunicatore

scientifico e allenatore. Questi aspiranti astronauti della

sicurezza promuoveranno a loro volta il gioco a un gruppo più

ampio di consumatori.

“Dopo un anno di accelerazione tecnologica guidata dalla

pandemia e minacce alla sicurezza di alto profilo, questo lavoro

ha acquisito maggiore urgenza – spiega Google – Ogni giorno

blocchiamo automaticamente più di 100 milioni di tentativi di

phishing; Google Foto cripta 4 miliardi di foto, e Google Play

Protect esegue scansioni di sicurezza su 100 miliardi di

applicazioni installate. Controlliamo 900 milioni di password

ogni giorno e proteggiamo automaticamente più di 4 miliardi di

dispositivi con la nostra tecnologia”.

“Space Shelter rende l’apprendimento della sicurezza

digitale più accessibile, persino divertente – afferma Marco

Scialdone, Head of Litigation & Academic Outreach di

Euroconsumers – Aumentando la consapevolezza in questo senso,

attraverso iniziative come Space Shelter, le persone si

sentiranno in grado di beneficiare maggiormente delle enormi

opportunità presentate dalla tecnologia”. (ANSA).



