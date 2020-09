(ANSA) – ROMA, 26 SET – La cattura e la trasformazione

della CO2 nell’atmosfera, gli antivirali per affrontare future

pandemie, la conversione dell’azoto nel suolo in un

fertilizzante, le batterie prive di cobalto e nichel, l’impiego

di semiconduttori più efficienti. Sono le 5 tecnologie, quasi

tutte in chiave sostenibilità, che cambieranno il nostro futuro

secondo le previsioni di Ibm Research.

“Stiamo esplorando il modo in cui la tecnologia può essere

utilizzata per riprogettare materiali e trovare soluzioni a

sfide quali la salute e l’energia pulita”, spiega la

multinazionale tech che dal 2005 ad oggi ha tagliato il 39,7%

delle emissioni di CO2 globali.

Una delle previsioni chiave di Ibm va al cuore di

un’esigenza emersa con il Covid-19: creare un processo più

efficiente per la scoperta dei farmaci, in modo da essere pronti

ad affrontare minacce future. La progettazione di nuovi farmaci

è difficile e costosa e richiede tanto tempo. Ibm, nei prossimi

cinque anni, prevede di applicare Intelligenza artificiale,

cloud e data analysis per snellire il processo di scoperta dei

farmaci, terapie e molecole utili a combattere nuovi virus su

scala globale e riducendo i costi della ricerca. (ANSA).



Fonte Ansa.it

