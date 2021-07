Chi ha avuto il piacere di assistere alla messa in scena de Il lago dei cigni al Circo Massimo di Roma, nell’ambito della programmazione del Teatro dell’Opera, è rimasto colpito dagli sfondi e dalle animazioni digitali che hanno arricchito le scene del balletto, realizzate da uno dei più interessanti artisti delle ultime generazioni, lo spagnolo Ignasi Monreal. Surreali, fantastiche, alle volte sognanti e alle volte oscure, le immagini di Monreal hanno arricchito in maniera spettacolare il balletto, sul maxischermo del Circo Massimo, opere realizzate, ed è questa la cosa più particolare, con un tablet, con un iPad. Monreal lavora con tela e pennello ma, in questo caso, la tela era uno schermo e il pennello un’Apple Pencil. Strumenti nuovi per un’artista che si è messo in luce negli ultimi anni per lavori personalissimi e originali, ma anche per la sua capacità di lavorare in ambiti diversi, dalla musica, con i videoclip di Rosalia o di Dua Lipa, alla moda, con Gucci. “Ho dipinto e disegnato per tutta la mia vita”, ci racconta, “secondo mia madre dipingevo già quando avevo due anni, ma io non lo ricordo e quindi non ci giurerei. È stato quando mi sono trasferito a Londra, e avevo ventidue anni, che ho capito che essere un artista poteva essere anche un lavoro e ho iniziato ad accettare commissioni alle quali lavoravo di notte, quando finivo il mio lavoro ‘regolare’ dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio in ufficio, fino a quando la pittura non è diventata il focus della mia attività e mi ha portato dove sono oggi, otto anni dopo”.

Le piace essere definito un ‘surrealista’. E se si, cosa significa essere ‘surrealisti’ oggi?

“Non faccio caso alle definizioni, generalmente ho problemi a essere ‘definito’, dato che ogni etichetta lascia fuori sempre qualche qualità che non cade all’interno delle descrizioni. Non ho bisogno di trovare una categoria per il mio lavoro, credo che le mie opere parlino per se stesse e penso sia meglio che ognuno possa dare la propria interpretazione”.

Lei ha una forte relazione con l’Italia e in particolare con Roma….

“Molto forte. Adesso vivo a Lisbona ma ho uno studio a Roma e ho vissuto tra la Spagna e l’Italia negli ultimi tre anni. Adesso il rapporto con Roma è diventato ancora più stretto dopo la creazione dei set per il Lago dei cigni al Teatro dell’Opera, è stato il culmine della mia esperienza nella Città Eterna”.

Come e perché un pittore decide di lavorare con un iPad?

“Lavoravo già con mezzi digitali, ma un Natale di qualche anno fa la mia famiglia mi ha regalato un iPad e questo ha cambiato tutto. Mi ha dato la libertà di lavorare quando non ero seduto a una scrivania e ha trasformato l’intera esperienza della pittura in qualcosa di più organico. Adesso è lo strumento principale del mio lavoro”.

Quanto è importante la tecnologia per un’artista come lei?

“Gioca un ruolo centrare nel mio lavoro quotidiano, realizzo moltissime opere digitali e in realtà anche se dipingo anche con olio e tela non riesco a farne a meno. E mi piace passare da uno all’altro”.

Qual è il motivo principale per il quale le piace lavorare con un tablet come l’iPad?

“La libertà e la qualità che mi offre e il fatto che posso lavorare anche all’aperto o persino se sono in aeroplano. Nel contesto del Lago dei cigni mi ha permesso di realizzare il set per il primo e per il terzo atto nei due giorni che hanno preceduto la prima. Nel progetto originale avevamo deciso di utilizzare unicamente oggetti di scena, ma durante la prima prova abbiamo capito che avremmo avuto bisogno di uno sfondo. Così sono stato sveglio un paio di notti dipingendo il palazzo del Principe Sigfrido”.

Qual è il punto di connessione tra musica e arte per lei?

“La musica è arte, una delle sue molte espressioni. Come pittore sono un po’ invidioso dei musicisti per la forza emotiva che la musica ha. Tu devi vedere, avere un’esperienza e razionalizzare un dipinto per capire cosa ti fa provare, mentre invece un accordo musicale fa scattare emozioni immediate senza nemmeno avere il tempo di pensare. Per questo sono stato così felice di aver potuto creare i set per Il lago dei cigni, lavorare con un’orchestra dal vivo è stato un assoluto privilegio”.

Com’è stato, appunto, lavorare per ‘Il lago dei cigni’? Aveva un’obbiettivo preciso da raggiungere?

“È stato come realizzare un sogno. Volevo lavorare con il Teatro dell’Opera di Roma da molto tempo ma quando stavamo per iniziare finalmente un progetto insieme è arrivato il Covid. Sono stato molto felice, dunque, quando si è manifestata la possibilità di lavorare al Lago dei cigni. È stata un’esperienza bellissima, specialmente perché ha aveva dinamiche differenti da quelle alle quali sono abituato. Normalmente lavoro da solo nel mio studio invece questo è stato un’incredibile sforzo di gruppo per portare lo spettacolo in scena. Così il mio obbiettivo era quello di creare una cornica che potesse illuminare la coreografia e enfatizzate le emozioni e la narrazione del balletto”.

