(ANSA) – ROMA, 09 MAG – Instagram, Facebook, Microsoft e Zoom

sono solo alcune delle principali aziende di tecnologia che

negli ultimi mesi hanno spinto l’accessibilità sui loro prodotti

e servizi. Gran parte del merito va all’Intelligenza

Artificiale, che consente di adattare le piattaforme alle

necessità degli utenti con varie disabilità, favorendo

l’inclusione. Un bisogno che si è posto come ancora più evidente

con il boom del lavoro da remoto e della didattica a distanza.

Instagram, ultima in ordine di tempo, ha introdotto nuove

funzionalità nelle Storie, il suo format più popolare: sotto al

riquadro arriveranno i sottotitoli automatici, così da

permettere anche a chi ha problemi di udito di comprendere il

significato di un parlato. Prima di lei, Facebook aveva

annunciato il miglioramento della tecnologia di Testo

Alternativo Automatico (Aat), che usa l’AI per creare

descrizioni delle foto per le persone non vedenti e ipovedenti.

Microsoft promuove l’accessibilità con il nuovo fondo

nell’ambito AI for Accessibility e, soprattutto, con gli

aggiornamenti delle sue piattaforme principali, da Teams a Word.

Anche Zoom vira ulteriormente all’inclusione, con la prossima

aggiunta dei sottotitoli in tempo reale e la possibilità di

identificare un interlocutore come interprete, così da tenere la

sua immagine fissa sullo schermo e consentire a tutti di seguire

la conversazione. La pubblica amministrazione non è da meno: il

sito dell’Autorità di regolazione dei trasporti beneficia

dell’IA, che decide in autonomia la grandezza e il colore dei

caratteri, la spaziatura tra i testi e i contrasti di colore, ad

un solo clic dell’utente. (ANSA).



Fonte Ansa.it

