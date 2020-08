(ANSA) – ROMA, 27 AGO – In tempo di Covid, l’avvento del 5G

accende i riflettori anche su scenari insoliti, terreni poco

battuti, in cui promette di offrire esperienze innovative, tali

da far ripartire settori in difficoltà, come il turismo. Settore

in cui, secondo i dati di fine luglio dell’Organizzazione

mondiale del turismo (Unwto), la crisi sanitaria ha generato

perdite globali per 320 miliardi di dollari da gennaio a maggio

2020, rispetto allo stesso periodo del 2019.

Con l’accesso a comunicazioni, dati e servizi quasi

illimitati e in tempo reale, per i turisti vorrà dire ottenere

una nuova modalità di viaggio, che inizia prima di imbarcarsi,

continua nelle località scelte e non termina con il ritorno a

casa, grazie ai social e alla creazione di community che

condividono ciò che di meglio hanno ricevuto in termini

culturali, gastronomici e storico-artistici dalle loro mete.

Anche un nuovo modo di interagire con gli altri membri del

gruppo (se ce ne fossero), con altri turisti con preferenze

simili e con la popolazione locale. Per le aziende e le agenzie

turistiche, nel totale rispetto della privacy, significa

raggiungere meglio interessi, tendenze e abitudini per proporre

vacanze su misura e senza cattive sorprese. Stando al report “Merged reality” di Ericsson, il 25% degli intervistati nel

settore del turismo, già attivo nello sperimentare nuove

tecnologie, crede che presto esploreremo le destinazioni

attraverso informazioni e mappe abilitate in realtà aumentata e

virtuale, soprattutto quando il 5G sarà concreto, sui nostri

smartphone. Del resto, grazie alla velocità del 5G e alle

capacità di bassa latenza di cui si fa portatore, le tecnologie

che spostano un alto contenuto di dati, come IoT (Internet of

Things), realtà estesa (XR), cloud e edge computing, hanno il

potenziale di portare il turismo verso un livello successivo, in

grado di riaccendere nei consumatori quella fiamma che gli

ultimi mesi hanno, inevitabilmente, affievolita. Tecnologie che

si candidano anche come supporto a chi viaggia per affari.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

