(ANSA) – MILANO, 19 AGO – Realizzato grazie ai Big Data il

primo ‘ritratto’ digitale di Covid-19: descrive i sintomi della

malattia, l’evoluzione e le conseguenze sull’organismo basandosi

sulle cartelle cliniche elettroniche di oltre 27.000 pazienti,

condivise agli inizi della pandemia da 96 ospedali di Italia,

Stati Uniti, Francia, Germania e Singapore con l’obiettivo di

creare una piattaforma comune per aumentare la reattività in

caso di emergenze sanitarie. I risultati sono pubblicati sulla

rivista npj Digital Medicine dal consorzio internazionale 4CE

(Consortium for Clinical Characterization of Covid-19 by Ehr),

guidato dalla Harvard Medical School. L’Italia partecipa con il

Policlinico di Milano, l’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo,

gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri e l’Università di

Pavia. “Covid-19 ha colto il mondo di sorpresa e ha

evidenziato importanti lacune nella nostra capacità di usare le

cartelle cliniche elettroniche per identificare spie utili a

reagire a una pandemia mutevole”, spiega Isaac Kohane della

Harvard Medical School. “La nuova piattaforma che abbiamo creato

dimostra che possiamo superare alcune di queste sfide e

raccogliere rapidamente dati cruciali che ci possono aiutare ad

affrontare la malattia al letto del paziente e oltre”.(ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram