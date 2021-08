Una mancanza di trasparenza si traduce in sfiducia e un profondo senso di insicurezza. (Dalai Lama)

L’inclusione non può prescindere dalla trasparenza e dal principio di imparzialità definito nell’articolo 97 della Costituzione; la normativa è poi evoluta per arrivare al FOIA (Freedom Of Information Act) introdotto nel 2016. Oltre al rispetto della normativa a Roma abbiamo aggiunto alcuni interventi e iniziative per garantire trasparenza, rendicontazione e accountability.

Open Agenda: da settembre 2016 la mia agenda è stata pubblica, aperta e condivisa per far sapere ai cittadini chi ho incontrato o chi avrei incontrato, quando e per quali ragioni. E qui una storiella divertente sugli esperti di cybersecurity e la mia Open Agenda.

A febbraio 2020 (ricordo che non ero più assessora da settembre 2019) leggo un post su LinkedIn che recita così: “Se qualcuno ti invia uno #screenshot del tuo #calendario di posta elettronica capisci immediatamente il problema: il tuo account e-mail è stato #violato. Un account di posta elettronica compromesso apre le porte a problemi più gravi del calendario, come il #furto di identità e altre intrusioni di sicurezza e #privacy, che potrebbero influire sulla tua attività e reputazione. Se poi risultasse vero che sei il Sindaco della Città eterna #Roma prima (o dopo) vai nel panico.”

E continua con una citazione di un tweet altrui che recita: “Questo screen riprende il mese di settembre 2019, ma chissà cosa starà facendo Virginia Raggi in questo momento” seguito da alcuni hashtag come #Anonymous #Roma #hacker #dati #GDPR #protezione.

Sotto il post si leggono alcuni commenti preoccupati o strafottenti come:

…e pensare che abito pure a Roma, la #Sindaca potrebbe avere un consulente di cybersec a due passi 🙂 (scritto da un grandissimo esperto di cybersecurity)

Annamo bbene… annamo…

Oh mamma mia…

Da una prima analisi si nota come il comune di Roma utilizzi soluzioni open source #Zimbra (probabilmente per risparmiare sui costi delle licenze) senza però implementare sistemi di controllo accessi… oltre il danno anche la beffa, il Comune sarà sicuramente sanzionato…

Avevano anche allegato lo screenshot e sarebbe stato sufficiente guardare la tipologia di impegni per capire che non poteva essere l’agenda della Sindaca, ma la mia. Purtroppo per loro la voglia di fare lo scoop cyber era troppa! Per concludere, dopo il mio commento in cui spiegavo che si trattava della mia Open Agenda, ovvero di una precisa scelta di trasparenza e accountability e quindi non c’era stato nessun data breach, l’autore del post risponde elegantemente e intelligentemente “Grazie per la precisazione Flavia Marzano. Il post penso sia utile che rimanga in modo da sottolineare ciò che è vero e ciò che sembra invece una fake news”.

Open Bilanci: da ottobre 2016 i Bilanci di Roma Capitale sono aperti, semplici da leggere grazie a infografiche e con dati aperti. Grazie alla proficua collaborazione con Ragioneria generale, gli Assessorati Roma Semplice e Bilancio e Patrimonio, sono diventati leggibili e facilmente comprensibili, anche ai non addetti ai lavori, i bilanci comunali di Roma Capitale degli ultimi dieci anni. La normativa impone alle PA di essere trasparenti obbligandole a pubblicare i propri bilanci. La novità è stata nel superare il semplice adempimento alla norma e, conoscendo la complessità del bilancio pubblico, renderlo leggibile, fruibile on line e confrontabile. L’operazione è stata resa possibile dalla collaborazione con OpenPolis che ci ha aiutato a semplificare e trasformare in infografiche i bilanci di Roma Capitale degli ultimi 10 anni. Ecco perché vogliamo sottolineare il “mettere realmente a disposizione”: non basta pubblicare, serve rendere leggibili e comprensibili dati e informazioni che si pubblicano. L’obiettivo è sempre la semplicità, perché anche le persone prive di competenze specifiche siano messe in grado di capire come sono cambiate nel tempo le voci di spesa.

Open data. Aprire i dati significa non solo trasparenza e rendicontazione ma anche abilitare le imprese a sviluppare servizi per la comunità territoriale, e il nuovo portale Open Data, messo in esercizio a luglio 2018 e basato sul riuso del portale della Regione Lazio, vuole dare una risposta a queste diverse esigenze. Le novità del nuovo portale Open Data non si esauriscono unicamente nella migliore qualità e quantità dei contenuti. Abbiamo previsto una nuova sezione denominata ‘Comunità’ per offrire al cittadino un canale di comunicazione ulteriore con l’Amministrazione al quale rivolgersi per richiedere un nuovo dataset e per fornire il proprio contributo nell’ottica di implementare sviluppi futuri della piattaforma in grado di rispondere alle esigenze informative dei suoi fruitori. Al fine di orientare l’Amministrazione alla cultura del dato e costruire una rete di referenti in tutte le strutture per aumentare il patrimonio informativo condivisibile di Roma Capitale è stato attivato il programma di formazione per oltre 90 referenti.

Nel quadro delle iniziative per gli Open Data abbiamo organizzato il 22 Aprile 2017 per la Giornata Mondiale per la salvaguardia della Terra (Earth Day), insieme con l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari, il Green Open Data Day, un hackathon per la diffusione dei dati del patrimonio ambientale del territorio Capitolino.

Nell’ambito della Settimana Nazionale dell’Amministrazione Aperta per l’International Open Data Day è stato organizzato in Campidoglio il primo contest “Roma m’APPare” per definire con i cittadini romani una roadmap di apertura e riutilizzo dei dati. Roma Capitale ha poi partecipato attivamente al gruppo di lavoro “Data e Open Data management” del Comitato di Pilotaggio, Dipartimento Funzione Pubblica.

È stata anche avviata una collaborazione con AgID e Team Digitale per la sperimentazione del DAF (Data Analytics Framework, “piattaforma big data” sviluppata dal Team) per disporre di una infrastruttura tecnologica all’avanguardia per analisi dei dati al fine di rendere accessibili e riusabili i dati di Roma Capitale incentivando trasparenza e partecipazione, semplificare l’interoperabilità dei dati pubblici tra PA, ottimizzare i processi di analisi, generare conoscenza, promuovere il riuso dei dati per la realizzazione di servizi da parte delle imprese.

Si è realizzata la prima fase del progetto pilota S.P.Cu.R. (SviluPpo CUlturale e tuRistico dei Municipi di Roma Capitale), avviato dal Municipio VII, con il coordinamento del mio Assessorato, ed esteso in via sperimentale ai limitrofi Municipi V e VI nel quadrante est. Il progetto ha lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, presente sul territorio di Roma Capitale, tanto nelle aree centrali, quanto in quelle più periferiche, con il coinvolgimento diretto delle scuole del territorio e la raccolta e l’utilizzo dei dati.

Roma Capitale è stata la prima Amministrazione ad avere attivato l’iter per dotarsi di un Regolamento per il diritto di Accesso ai Documenti, ai dati e alle informazioni con diverse novità introdotte, anche con un utilizzo degli strumenti digitali, per garantire più diritti, più trasparenza, più controllo sull’operato dell’Amministrazione da parte dei cittadini. Questo lavoro è sfociato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 che tratta anche gli istituti dell’Accesso Civico e Generalizzato (FOIA) e prevede un’ulteriore attività di sviluppo della digitalizzazione dei processi dell’Amministrazione e di ampliamento dell’offerta di servizi pubblici digitali per cittadini e imprese e la predisposizione di obiettivi trasversali alla maggior parte delle Strutture Capitoline da inserire nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

I soggetti destinatari del Piano coincidono con tutto il personale a qualsiasi titolo occupato presso l’Amministrazione Capitolina, nonché con i collaboratori che interagiscono con l’Amministrazione. I Dirigenti e tutto il personale sono tenuti ad assicurare la collaborazione all’attuazione del Piano, adempiendo alle disposizioni e alle attività previste, secondo gli indirizzi e le indicazioni tecnico-operative definite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Le Strutture competenti a tal fine dovranno inserire nei contratti di servizio con le società partecipate obblighi in merito agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, prevedendo, in caso di inottemperanza, specifiche sanzioni per dette Società e per gli Amministratori, sulla base degli indirizzi approvati dall’Amministrazione Capitolina.

Benessere Equo e Sostenibile (BES). Tra gli interventi avviati a Roma e di cui vado fiera c’è anche il primo rapporto BES di un Comune Italiano. È di fatto un potente strumento con indicatori per valutare lo stato del benessere, i bisogni e le aspettative dei cittadini di cui l’Amministrazione è chiamata a prendersi cura e che si affianca ai tradizionali indicatori relativi alle attività economiche. Elaborato in collaborazione con Istat, il primo rapporto BES è stato presentato in Campidoglio nel 2018 e includeva 75 indicatori relativi a 12 “domini” (ambiti di vita). “Il confronto fra Roma Capitale e gli altri contesti territoriali è stato realizzato in alcuni casi con il dato regionale e nazionale, in altri con grandi comuni italiani… il BES si pone come strumento ulteriore che consente all’Amministrazione di orientare le politiche pubbliche in modo efficace, allocando le risorse necessarie a colmare le situazioni di svantaggio rilevate e a valutare gli impatti delle azioni intraprese.

Dei 75 indicatori totali, inoltre, il reddito medio dichiarato del nucleo familiare è stato calcolato a livello municipale e 5 indicatori sono stati declinati anche per genere.”

II secondo Rapporto BES è stato consolidato nel 2019 con 109 indicatori – 34 in più dell’edizione 2018 – relativi a 12 domini per valutare lo stato del benessere, bisogni e aspettative dei cittadini di cui l’Amministrazione è chiamata a prendersi cura e che si affianca ai tradizionali indicatori economici. È stato presentato a Maggio 2019 con autorità di Roma Capitale, del Governo e vertici di Istat e ASviS.

Sono felice di poter dire che il Rapporto è stato redatto anche nel 2020 e spero che questo strumento continui ad essere la chiave di lettura delle politiche di Roma Capitale e soprattutto la base per decisioni politiche consapevoli.

Accesso a documenti, dati e informazioni. A febbraio 2019 l’Assemblea Capitolina approva la proposta di nuovo regolamento unico con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni e garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa, anche grazie al digitale. Si regolamentano diverse modalità di accesso alla documentazione amministrativa garantite dal legislatore, introducendo per la prima volta nella storia di Roma Capitale il diritto degli amministratori Capitolini e municipali ad avere accesso diretto al sistema informatico di gestione documentale del Comune, in modo che possano acquisire, senza intermediazione degli uffici, ogni documento ritenuto utile per l’espletamento del mandato elettorale. Per i cittadini è prevista la possibilità di effettuare in autonomia le copie dei documenti richiesti attraverso l’uso di apparati digitali, senza pagare diritti di copia, evitando così lo spreco di carta e alleggerendo allo stesso tempo il lavoro degli uffici.

Il nuovo regolamento abroga il precedente del 2003 e introduce una disposizione di portata rivoluzionaria sotto il profilo della trasparenza: ogni consigliere potrà accedere con proprie credenziali alla documentazione in qualsiasi momento. Ulteriore novità introdotta dalla Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica presieduta da Angelo Sturni – che ringrazio per il grande lavoro in sinergia – è la pubblicazione sul portale istituzionale di tutte le proposte di deliberazione dell’Assemblea Capitolina e dei Consigli municipali, già nel momento in cui esse sono iscritte all’ordine del giorno delle sedute. Il nuovo regolamento unico è poi finalizzato a garantire trasparenza e tutela del ruolo della stampa: si evita la possibilità che i dirigenti Capitolini possano adottare provvedimenti di rigetto sulla base di mere valutazioni di opportunità in relazione a presunti danni d’immagine per l’Amministrazione derivanti dall’ostensione dei documenti o dati richiesti. Infatti si responsabilizza il personale dirigente, rispetto alle richieste di accesso che provengano da organi di stampa, a “verificare con la massima cura la veridicità e l’attualità dei dati e dei documenti rilasciati, onde evitare che il dibattito pubblico si fondi su informazioni non affidabili o non aggiornate”.

NIC: Nuova Infrastruttura Cartografica. “Semplificare l’accesso alle informazioni per rendere l’Amministrazione sempre più vicina alle necessità di cittadini e professionisti anche in ambito urbanistico. Il patrimonio informativo dell’Urbanistica da oggi on line all’interno della NIC (Nuova Infrastruttura Cartografica), piattaforma digitale raggiungibile dal portale di Roma Capitale, attraverso cui cittadini e professionisti potranno accedere a dati e informazioni fino a ieri disponibili solo negli uffici competenti. L’Assessorato all’Urbanistica e il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, grazie anche alle potenzialità del sistema realizzato dall’Assessorato Roma Semplice con il Dipartimento Trasformazione Digitale, mettono a disposizione nuovi strumenti di lavoro rivolti in particolare ai tecnici, semplificando così l’interazione con l’Amministrazione e contribuendo a snellire l’afflusso di pubblico negli uffici. La NIC è il sistema informativo territoriale che accoglie, in forma organizzata, il patrimonio informativo geografico navigabile online. Un sistema che continuerà a migliorare attraverso le attività di evoluzione software per rendere disponibili nuove funzionalità e si arricchirà di nuovi dati, dando a tutti la possibilità di navigare, interrogare e fare analisi territoriali. Sono diventate quindi disponibili informazioni cartografiche prodotte dal Dipartimento, in particolare del PRG (Piano Regolatore Generale), costituito dall’insieme di regole e modalità di trasformazione per l’intero territorio comunale (“Sistemi e regole”), da prescrizioni di tutela del suolo (“Rete ecologica”) e del patrimonio storico (“Carta per la qualità”) oltre agli aggiornamenti apportati al PRG successivamente alla sua approvazione.”

L’evoluzione del geoportale significa maggiore ricchezza di dati territoriali e sviluppo progressivo della piattaforma che, in coerenza con l’impegno dell’Amministrazione sul fronte del software libero, è in OpenStreetMap e rende lo strumento tecnico e informativo ancora più efficace nel supporto delle attività di programmazione e governo del territorio.

Trasparenza e rendicontazione anche interna. A metà mandato ho predisposto un resoconto sulle cose fatte e con quanto intendevo fare nei successivi 30 mesi fino a conclusione del mandato. Questo documento, oltre ad essere stato pubblicato online, a Gennaio 2019 è stato inviato da me alla Sindaca e a tutte le Presidenti e a tutti i Presidenti dei Municipi di Roma Capitale chiedendo loro eventuali urgenze, emergenze, carenze o in ogni caso suggerimenti di interventi da prevedere; mi duole dire che nessuna e nessuna/o di loro ha risposto.

A febbraio 2019 continuando il cammino sulla strada della trasparenza l’Assemblea Capitolina ha approvato (con 26 voti favorevoli, 1 contrario e 5 astenuti) il regolamento per l’accesso agli atti che recepisce il decreto Trasparenza del 2016 e va ad abrogare le vecchie norme del 2003. Il regolamento prevede l’acquisizione semplificata dei documenti, abilitando anche modalità digitali. Mi piace anche segnalare il Registro degli accessi, con dati che andranno pubblicati periodicamente sul portale istituzionale, la libertà di accesso ai dati e ai documenti per promuovere la partecipazione.

Ultimo ma non ultimo: i siti della Pubblica Amministrazione hanno l’obbligo di comprendere la sezione Amministrazione Trasparente di cui è vietato nascondere il contenuto ai motori di ricerca! Roma non ha mai nascosto niente, mentre molti altri Comuni, anche grandi, purtroppo lo hanno fatto per anni. Solo recentissime battaglie della società civile sono riuscite a forzare queste amministrazioni ad adeguarsi alla normativa. Per chi volesse un test se un sito nasconde qualcosa e vedere che cosa nasconde ai motori di ricerca è sufficiente dopo la url del sito aggiungere /robots.txt.

