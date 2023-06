Scegliere una slot tra quelle proposte dai tanti casinò online non è un gioco da ragazzi, anche se può essere divertente. Soprattutto chi non ha esperienza deve imparare a entrare nel meccanismo di gioco.

Caratteristiche, linee di pagamento, indice di ritorno al giocatore: sono tanti gli aspetti in ballo. Prima del divertimento, e prima di effettuare la registrazione, dunque, è bene selezionare in modo accurato la slot machine più adatta al proprio stile e alle proprie esigenze di gioco.

Cosa considerare nella scelta di una slot online: la licenza ADM

Prima di pensare alle slot online che pagano di più, oppure alla tematica, una cosa importante di cui ci si deve accertare è che la piattaforma di gioco sia sicura e affidabile.

Come? Semplice, basta vedere se il sito di slot machine corrisponde a un operatore ADM, ex aams. La licenza ADM è un codice a 5 cifre che viene assegnato dall’agenzia ai casinò online che dimostrano di avere i requisiti richiesti. Il numero di licenza è esposto nella homepage o nelle altre pagine della piattaforma, e spesso è affiancato dal logo ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Perché un casinò online con licenza ex aams è più sicuro?

⦁ La licenza ad operare non viene rilasciata a caso. Esistono dei rigidi controlli che l’Agenzia mette in atto insieme agli Organismi di Verifica certificati, detti Odv.

⦁ Il funzionamento della piattaforma di gioco viene messo al vaglio, così come anche la sicurezza del provider e la regolarità di ogni macchinetta digitale.

⦁ La linea di pagamento, ad esempio, deve garantire trasparenza e casualità nei risultati, da cui, nelle slot con soldi veri, vengono generate le vincite.

⦁ I casinò con licenza ADM o ex aams, dunque a norma di legge, si affidano a sofware provider specializzati nella realizzazione delle miglori slot online.

Le software house svolgono un lavoro importantissimo nella progettazione delle combinazioni della macchina, ma anche nella grafica dei simboli, nei suoni. Tra i provider che forniscono i titoli più prestigiosi alcuni sono di fama internazionale: Novomatic, Playtech, Netent, Pragmatic Play, Microgaming, Blueprint Gaming, Big Time Gaming, sono solo alcuni dei nomi più popolari: una vera e propria garanzia sui migliori giochi di slot in Italia.

Entrare nel gioco: l’RTP

Prima di addentrarsi nel gioco, è bene conoscere qualche termine del gergo delle slot machine.

Uno di questi è l’indice RTP, ovvero Return to Player. Di cosa si tratta? Come dice la parola stessa, è la percentuale restituita sotto forma di vincita al giocatore rispetto al totale degli incassi. In parole povere l’RTP segnala quali slot online pagano di più rispetto al totale delle puntate. Di solito le slot online che pagano di più hanno un RTP superiore al 90%. Cosa significa? Che su 1000 euro totali di spesa, ad esempio, 900 euro sono ridistribuiti tra i giocatori in forma di vincite.

Le slot con RTP più alto, dunque, sono di base più convenienti rispetto a quelle con un indice inferiore, o quantomeno sono caratterizzate da maggiori probabilità di vincere. Di solito l’RTP medio si attesta intorno al 94% ma slot come Hocus Pocus Deluxe raggiunge un RTP del 97,5 per cento.

Ecco dunque una lista delle slot con RTP più alto, tra quelle attualmente in voga:

⦁ Millionaire genie con RTP del 96% e volatilità media

⦁ White Rabbits Megaways con RTP del 97,50 % e ad alta volatilità

⦁ Book of Ra Deluxe con RTP del 95.10 % e volatilità media

Cosa considerare nella scelta di una slot online che paga di più: la volatilità

Abbiamo visto che le slot con RTP alto sono quelle più consigliate ai giocatori, esperti o non esperti. Tuttavia questo non è il solo fattore da tenere a mente: esiste infatti, come anticipato, anche il concetto di volatilità. Con questo termine si intende la probabiltà o meno che la vincita si verifichi: slot ad alta volatilità hanno una minore frequenza di vincita, mentre quelle a bassa volatilità pagano più di frequente, di sessione in sessione.

Questo valore è importante da conoscere, per un sostanziale motivo: i giocatori più esperti e con maggiore disponibilità di spesa possono optare anche per slot ad alta volatilità, mentre a quelli neofiti o meno “al dentro” rispetto funzionamento delle macchinette, sono consigliate puntate sulle migliori slot a volatilità bassa.

Cos’è l’RNG e come funziona sulle slot che pagano di più?

La lista delle parole da conoscere per sapere proprio tutto sulle migliori slot online non può non includere l’indice RNG, ovvero Random Numer Generator, o Generatore di Numeri Casuali.

Perché questo concetto è così importante? L’RNG è un algoritmo che genera una sequenza di numeri di cui è assicurata la casualità.

Non basta essere appassionati di slot online per trovare quella migliore, perché, oltre al ritorno per il giocatore e al titolo è fondamentale che la slot produca sempre una comnbinazione casuale: è questione di trasparenza. Anche per questo ADM si rivolge alle software house leader del settore. Il payout è nulla, se non c’è, alla base, la regolarità delle giocate.

A proposito di Jackpot

Di solito il jackpot è una delle attrattive più alte per chi cerca un titolo di slot online.

Il montepremi elevato è un fattore che spinge ad aumentare il deposito minimo, continuando a puntare.

Detto questo, è sempre consigliato un approccio di gioco responsabile, perché come si è visto, la generosità di una slot non sempre incontra la fortuna del giocatore.

Alcuni tipi di jackpot, poi, hanno una diversa dinamica di funzionamento.

Il jackpot progressivo

Le slot online con jackpot progressivo sono una tipologia di slot le cui meccaniche di gioco influiscono sui pagamenti: una parte delle puntate che vengono effettuate, infatti, va a costruire un montepremi collettivo. Il jackpot collettivo viene sbloccato solo se si verificano speciali combinazioni di simboli.

Solitamente questo tipo di slot è preferibile per i giocatori con maggiori disponibilità di deposito, perché il jackpot progressivo richiede di norma la massima puntata possibile ed è caratterizzato da un rischio più alto, anche se la vittoria può consistere anche in alcune migliaia di euro.

I bonus benvenuto: cosa sono e come funzionano

I giocatori possono essere più o meno navigati, ma una cosa è certa: utilizzare i bonus offerti da una sala giochi online è sempre conviente.

I bonus possono essere di vario tipo.

Il bonus senza deposito minimo

Il bonus senza deposito minimo è senza ombra di dubbio il più richiesto dagli amanti delle slot machine e dei giochi online in generale. Il bonus senza deposito è un credito gratuito che viene erogato da un operatore per provare le slot senza effettuare un deposito o aprire un conto.

Per ottenere un bonus senza deposito, che di solito consiste in una somma “virtuale” da spendere nei giri e nelle puntate oppure nei giri gratis detti freespin, occore essere maggiorenni e registrarsi al sito, inviando un documento di identità.

Quando si usano un bonus senza deposito e gli spins si deve prestare attenzione ai termini e alle condizioni dell’offerta, e in particolare alla scadenza, al tipo di giochi inclusi e a un altro fattore importante, detto requisito di giocata.

Il requisito di giocata o playthrough è il numero di volte che un bonus deve essere giocato per poter essere convertito da fun bonus a real bonus. Ad esempio, un bonus di 200 euro con un playthrouhg di x20, sta a significare che per sbloccarlo si devono giocare 200 euro x 20 volte, ovvero 4mila euro.

Il bonus cashback

Il bonus cashback ha un funzionamento semplice e, anche nel caso delle slot online che pagano di più, permette di recuperare parte delle giocate qualora invece la vincita non si verifichi. La tipologia di rimborso cambia a seconda della piattaforma, ma anche in base alle percentuali, ai requisiti di puntata e alla tipologia di giocatore: esistono quelli VIP, che spendono di più e quelli nuovi, o con budget ridotto, che di solito sono più prudenti, almeno nei primi depositi o finché non hanno compiuto un prelievo di vincita.

I rulli e le linee di pagamento: cosa sono?

Come si sa esistono slot di tutti i tipi e tematiche: quello che, oltre a grafica e suoni, le struttura e le contraddistingue sono però anche i rulli e le linee di pagamento.

La meccanica e la funzionalità delle macchine di solito prevede 3 o 5 rulli, con simboli diversi per ogni rullo, dai moltiplicatori agli scatter, a seconda delle regole della “ruota”.

Le linee di pagamento o payline da slot a slot possono cambiare di molto, soprattutto nel numero: si va da quelle più semplici a quelle più complesse, che possono contare anche decine di combinazioni di pagamento. Il parametro del payout dipende dall’impostazione delle linee. Sempre meglio sapere tutto su una slot, comunque, prima di scegliere.

Tipologie di slot online

Esistono davvero tanti tipi di slot online, ognuna con ambientazioni e tematiche differenti, e spesso anche disponibili in versione app. I temi che fanno da sfondo vanno da quelli storici a quelli legati al mondo degli animali, ma non mancano titoli ispirati a film, leggende del rock, personaggi di fantasia.

Alcuni classici riguardano ad esempio l’antico Egitto e l’antica Roma, ma anche modelli ispirati ai giochi da pc, o Arcade, come il classico moderno Starburst, animato da diamanti colorati e luminosi.

Tra le top 10 slot del momento, ad esempio, troviamo Age of The Gods di Playtech, disponibile anche in versione app per Android o Apple, o Book of Dead di Play’n go. Da Gonzo’s Quest a White Rabbit di BTG, passando per Jackpot Giant di Playtech, ma anche per Mega Moolah, Mega Jocker, Extra Chilli, Blood Suckers, Blood Suckers 2, Mega Fortune, Wolf Gold e Reactoonz, chi più ne ha più ne metta.

Giocare alle slot: consigli finali

In definitiva ecco cosa si consiglia per entrare nel magico mondo delle slot online

⦁ scegliere un casinò ADM (ex aams)

⦁ la slot paga anche in base alla volatilità e al fattore RTP: valutare questi fattori

⦁ utilizzare i bonus benvenuto senza deposito e gli spin

⦁ selezionare la slot in base al jackpot ma soprattutto in base alla software house

⦁ divertirsi, ma con responsabilità