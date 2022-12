Da gennaio il metaverso entrerà nella vita quotidiana degli studenti dell’Unicusano, arrivando

a coinvolgere fino a 300 studenti. Per la prima volta in Italia non sarà quindi utilizzato

soltanto per scrivere tesi, ma anche per seguire lezioni, applicare le proprie conoscenze nei

laboratori didattici, lavorare in team a progetti di ricerca nazionali e internazionali. E proprio

dal punto di vista internazionale l’ateneo telematico si sta facendo portavoce di un nuovo

approccio alla didattica che sfrutti fino in fondo le potenzialità del metaverso, dialogando

serratamente con tutte le realtà aderenti ad Athena, rete di università europee nate da un’idea

del Presidente francese Macron.

Così, mentre in queste settimane l’Unione Europea è intenta a scrivere il nuovo regolamento

globale per il metaverso, l’Unicusano anticipa le istituzioni disegnando un futuro a forte

trazione digitale.

Uno dei progetti di punta a cui studenti e ricercatori dell’Università Cusano stanno lavorando

da mesi è legato al mondo dei droni che, secondo le previsioni di stakeholder e Unione

Europea, popoleranno i nostri cieli dal 2030. Grazie quindi alla tecnologia e al metaverso,

potranno anche da remoto studiare – ed eventualmente correggere – i dati sui rumori

prodotti dalle pale. Rumori che, per gli enti preposti all’aviazione come Enav, dovranno essere

minimi così da ridurre l’inquinamento acustico.

Nella vision dei docenti Unicusano non ci saranno limiti all’utilizzo del metaverso, soprattutto

in ambito “Sicurezza” come formare un ingegnere nucleare ad agire in una centrale in

situazioni critiche oppure far simulare a un progettista edile vie di fuga in un fabbricato con

incendio in atto oppure apprendere le tecniche di preparazione chimica o biologica divenendo

consapevoli dei relativi rischi, di manipolazione di virus, di agenti o gas tossici per analisi

chimiche.

Proprio perché le applicazioni del metaverso sono potenzialmente infinite, l’Unicusano è

pronta a coinvolgere inizialmente fra i 5 e i 20 studenti che, secondo le stime dell’ateneo

telematico, potrebbero ben presto lievitare fino a 300. Rimodulando, di fatto, la tipologia di

lezione. Se fino a ieri, infatti, gli studenti potevano seguire un corso a distanza tramite video

caricato online – senza poter effettivamente interagire con il docente – nel metaverso non

sarà più così. Nella realtà aumentata saranno create delle stanze, dei portali che

permetteranno al corsista di poter approfondire, real time, alcuni aspetti o tematiche del

modulo. “È un po’ come quando uno naviga su Internet e si selezionano delle voci per

approfondire – spiega Pietro Oliva, docente di Fisica all’Università Cusano – A breve ci sarà la

possibilità di interazione con strumenti reali: ad esempio in una lezione nell'ambito

metallurgico dove si parla di leghe, lo studente potrà accedere in un portale dedicato dove

troverà la possibilità di eseguire dei test per la caratterizzazione meccanica su provini reali,

ottenendo dati reali su cui esercitarsi”.

Un mondo tutto da esplorare su cui l’Unicusano scommetterà a partire dai suoi laboratori e

dalle facoltà di Fisica, Ingegneria e Psicologia.