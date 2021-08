A un certo punto della nostra epoca digitale, Internet ha smesso di vivere solo nel mondo digitale e ha iniziato a diffondersi anche in quello fisico. È la Internet of Things, che secondo un report di Cisco inizia a concretizzarsi tra il 2008 e il 2009: in questa fase iniziano a connettersi alla Rete non più solo computer, tablet e smartphone, ma anche lavatrici, frigoriferi, automobili, bidoni della spazzatura e un numero sempre crescente di elementi che fanno parte della nostra quotidianità e delle infrastrutture delle città in cui viviamo.

La Rete entra nelle cose, permettendoci di ricevere notifiche quando la lavatrice ha finito il ciclo di lavaggio o (forse più utile) di indicare ai netturbini quali bidoni devono urgentemente essere svuotati. Il risultato è che oggi siamo circondati da decine di miliardi di oggetti connessi. Questo scenario, però, è destinato a evolversi ulteriormente, dando vita alla Internet of Everything, la Internet del Tutto. Ma che cosa s’intende con Tutto? L’idea alla base di questo termine è che a produrre dati analizzabili non saranno più solo gli oggetti, ma anche le persone e tutti i processi che svolgiamo nel corso delle nostre vite professionali o personali.

Per dare vita a questo ininterrotto flusso trasmesso via Internet, in cui ogni nostra attività è in grado di produrre dati (con i rischi che ne conseguono in termini di sicurezza e privacy), è necessario che sia connesso alla Rete anche ciò che oggi è impossibile connettere. Per fare in modo che questo Tutto non sia solo un modo di dire, ma abbia un significato letterale, sono necessari nuovi progressi in campo tecnologico.

La tecnologia che serve

È qui che entra in gioco il produttore britannico di processori Arm, che ha illustrato, in uno studio pubblicato su Nature, il prototipo di un microchip flessibile e di materiale plastico, battezzato PlasticArm. Negli ultimi decenni, i processori sono diventati sempre più piccoli e sempre più economici, ma praticamente tutti i chip prodotti oggi sono ancora di materiale rigido, il che inevitabilmente ne limita le possibilità in termini di implementazione.

PlasticArm non è il primo chip flessibile a venire creato, ma è di gran lunga il più potente, con 56.340 componenti racchiusi in 60 millimetri quadrati, che gli forniscono una capacità di calcolo circa 12 volte superiore a quella dei concorrenti. Si basa su transistor a film sottile (in sigla, Tft) su un substrato plastico (polimero flessibile), rendendo possibile stamparne circuiti e componenti come una stampante deposita l’inchiostro sulla carta.

Gli utilizzi possibili

Ma a cosa può servire, nel concreto, uno strumento di questo tipo? L’idea è di creare un processore che si possa installare su vestiti, bottiglie di plastica (per esempio per segnalare le perdite), confezioni di ogni tipo e nel complesso dare vita a un ecosistema di sensori, imballaggi ed etichette intelligenti in grado di ridurre gli sprechi, monitorare il ciclo di vita di ogni prodotto. E inevitabilmente anche di raccogliere sempre più dati da utilizzare a scopo promozionale.

Secondo il produttore Arm, questa innovazione potrebbe potenzialmente portare la scala numerica degli oggetti connessi che ci circondano nell’ordine delle migliaia di miliardi. Per il momento, però, i chip flessibili hanno parecchi limiti: prima di tutto, sono poco efficienti in termini di consumo energetico, dal momento che sprecano, come segnalato da The Verge, il 99% dei 21 milliwatt che impiegano. Anche le dimensioni sono notevoli: i 60 millimetri quadrati che occupa PlasticArm sono circa 1500 volte superiori a un processore tradizionale.

Infine, al momento il processore flessibile è di sola lettura, anche se i ricercatori hanno già spiegato che le prossime versioni saranno anche programmabili: “Non è veloce e non è efficiente – ha spiegato un ingegnere di Arm, James Myers – Ma visto che l’idea è di metterlo su una lattuga per tenere traccia della sua conservazione, non c’è nemmeno bisogno che lo sia”.

Fonte www.repubblica.it