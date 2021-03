(ANSA) – MILANO, 23 MAR – “Non c’è nulla di occulto nelle

strategie di Huawei. Il nostro bilancio è trasparente, paghiamo

le tasse nei paesi dove i nostri impiegati lavorano, ci

impegniamo nell’intraprendere un colloquio fruttuoso con

qualsiasi ente e organizzazione al mondo”. Luigi De Vecchis,

Presidente di Huawei Italia, alla presentazione del

Cybersecurity & Transparency Center di Roma, chiede alla

politica di lasciarsi alle spalle i

Advertisements

dissidi che anno posto lacompagnia in cima al ban statunitense, rallentando di fatto larealizzazione globale della rete 5G. “Lavoriamo per dare unvantaggio competitivo ad aziende e clienti ovunque siamopresenti. Se vogliamo davvero guardare al futuro, bisognamettere da parte le controversie geopolitiche e lavorare assiemeverso l’innovazione. Il Cybersecurity & Transparency Center èun’eccellenza italiana e, da italiani, siamo orgogliosi diquanto realizzato, in anticipo sui tempi. Nonostante il bloccoimposto oltreoceano, lo sviluppo delle infrastrutture di Huaweinon si è fermato. Sicuramente ha decelerato ma adesso ha ripresocon vigore. La verità è che, recependo le linee essenziali delmetodo scientifico, ci si rende conto che l’unica veritàpossibile racconta delle competenze che Huawei ha in variaspetti della trasformazione digitale, che mai come ora èfondata sul 5G. Abbiamo l’obiettivo di condividere il know-howcon chiunque creda nella tecnologia, senza barrierepredeterminate. Siamo una delle poche aziende al mondo capaci disupportare il rilancio dell’economia su ampia scala”. Il Centroaperto oggi a Roma permette di eseguire test e verifiche disicurezza, secondo gli standard e le migliori pratichericonosciute dal settore. La nuova struttura è dotata diambienti per eseguire indagini dedicate, su prodotti e softwareHuawei, con documentazione tecnica e il supporto deglispecialisti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram