(ANSA) – ROMA, 08 OTT – “Vogliamo mobilitare una fetta

importante di risorse previste nel piano nazionale di rilancio

per la spesa digitale, almeno il 20%, e la spesa verde, il 37%.

Soprattutto in materia di digitalizzazione vogliamo lavorare a

standard europei riconosciuti a livello globale che ci

consentano di affermare l’autonomia strategica dell’Europa

rispetto ai grandi competitori internazionali”. Lo ha detto il

ministro degli Esteri Luigi Di Maio all’Ey Capri digital summit.

“L’Europa parte in ritardo, penso al 5G, deve operare un cambio

di passo. Un livello adeguato di investimenti pubblici e privati

che solo l’Ue nel suo complesso può garantire”, ha aggiunto il

ministro. (ANSA).



