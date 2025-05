Con l’apertura del servizio 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate ha registrato numeri record: milioni di contribuenti hanno già effettuato l’accesso, con picchi nelle prime 48 ore. I dati confermano il crescente utilizzo degli strumenti digitali: oltre l’85% degli utenti accede con SPID; il 76% utilizza la modalità “730 semplificato”; in forte crescita la sezione “Spese sanitarie”, grazie al tracciamento automatico delle fatture elettroniche.

In questo scenario di digitalizzazione diffusa, la Fondazione AIDR (www.aidr.it) ha realizzato “TributIAmo”, il primo assistente virtuale basato su intelligenza artificiale per supportare gratuitamente i cittadini nella compilazione del modello 730.

“La digitalizzazione fiscale è una realtà: con TributIAmo stiamo mettendo l’IA al servizio di cittadini, commercialisti, esperti contabili e Caf per semplificare ogni passaggio e dimostrare come è possibile semplificare la vita dei cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione” – spiega Mauro Nicastri, presidente AIDR.