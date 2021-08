Viviamo ormai circondati dalle intelligenze artificiali, anche se non sempre ce ne accorgiamo: ci aiutano a chattare su WhatsApp e a rispondere alle mail, ci hanno aiutati a elaborare i dati che hanno permesso di sintetizzare molto rapidamente i vaccini anti-Covid, sono capaci di imitarci alla perfezione e insieme di difenderci da queste perfette imitazioni. E presto potranno pure scrivere articoli al posto nostro, magari compilando da sole una lista dei loro film preferiti sulle intelligenze artificiali, IA che decidono quali siano i film sulle IA preferiti dalle IA.

Potranno farlo presto, ma non ora. Perché ora questa lista la facciamo noi. E visto che non è fatta da una macchina, questa lista è per sua stessa natura imperfetta, incompleta, soggettiva. Personale, insomma.

Comprende le opere preferite dalla redazione di Italian Tech, soprattutto recenti perché è anche grazie ai progressi della tecnologia che alcune idee si sono potute mettere in pratica; non comprende alcuni grandi classici (che comunque sono raggruppati alla fine) e non comprende serie tv. Tranne una. Perché non si può non parlare del personaggio di Madre in Raised by Wolves se si vuole capire quello che una macchina senziente può essere o dovrebbe essere. O vorrebbe essere, anche.

I film sono ordinati per data di uscita, con l’indicazione della piattaforma di streaming dove si trovano gratuitamente (per scoprire dove si possono noleggiare c’è justwatch.com), una spiegazione del perché vederli e un breve riassunto della trama. Cercando di ridurre gli spoiler al minimo.

Blade Runner

Nel 1982, quando è uscito il primo film, quello diretto da Ridley Scott e interpretato da Harrison Ford, ancora non si parlava di intelligenze artificiali, ma i replicanti che altro possono essere, se non macchine coscienti? La storia, tratta da un racconto dello scrittore Philip K. Dick, parla del poliziotto Deckard che dà la caccia a un gruppo di robot ribelli nella Los Angeles del 2019 (sì, ormai è il passato) e dei loro tentativi di sfuggirgli e della loro voglia di vivere. E dell’amore di lui per Rachael, che forse è una macchina ma forse no. Il film resta molto bello ancora oggi, così come molto bello (un po’ a sorpresa) è pure il seguito, Blade Runner 2049, con Ryan Gosling nel ruolo del protagonista. Entrambi sono disponibili su Netflix.

[embedded content]

Artificial Intelligence

Vero: è un po’ ingenuo (ma ha anche vent’anni sulle spalle), fantasioso, sentimentale e buonista, però col titolo che ha non poteva non stare in questa lista. Scritto e diretto da Steven Spielberg, è ambientato nel 2125 e ha per protagonista il bambino David, che in realtà non è un bambino, ma una macchina. La prima macchina in grado di sviluppare sentimenti e provare amore per gli esseri umani. Ovviamente le cose non andranno bene, talmente tanto che per rimetterle a posto dovrà intervenire la Fata Turchina. Sul serio. Il film è in streaming su Tim Vision.

[embedded content]

Io, robot

Diretto da Alex Proyas e interpretato da Will Smith, non segue alla lettera l’omonima raccolta di racconti di Isaac Asimov da cui è tratto (scritta oltre 70 anni fa), ma è forse il primo film che si ispira davvero e fedelmente alle Leggi della Robotica create dal visionario autore russo. C’è un poliziotto, una macchina accusata dell’omicidio di un umano, un complotto, intelligenze artificiali in lotta fra di loro e la Chicago del 2035. Perché guardarlo (è su Disney Plus)? Perché i princìpi inventati da Asimov costituiscono davvero le basi da cui veri programmatori partono per creare veri robot nel mondo reale.

[embedded content]

Moon

Questo film del 2009 è uno di quelli che non sono (solo) quello che sembrano: c’è un astronauta in missione solitaria sulla Luna, un’intelligenza artificiale come unica compagnia, l’attesa per il ritorno sulla Terra e… E basta, perché dire altro sarebbe dire troppo e svelare il sorprendente finale, esempio perfetto di come anche le macchine possano provare empatia per gli umani. Sam Rockwell recita per un’ora e mezza praticamente da solo, ma è come sempre bravissimo: al momento il film si trova solo a pagamento su Google Play, Prime Video ed Apple Tv Plus.

[embedded content]

Lei

Ci si può innamorare di una macchina? Più precisamente: ci si può innamorare di un sistema operativo, di un assistente vocale, di una segretaria virtuale sino a non poter più concepire di vivere senza di Lei? Perché questo è quello che fa l’attore Joaquin Phoenix in questo commovente film del 2013 diretto da Spike Jonze, premiato con l’Oscar per la Miglior Sceneggiatura originale. Forse lui (il suo personaggio, cioè) era predisposto, ma è difficile vedere il finale senza provare una qualche emozione. Suscitata da una macchina. Si vede su Netflix.

[embedded content]

Interstellar

La Terra è sull’orlo di una catastrofe ambientale e l’unica speranza dell’umanità è affidata a un gruppo di eroi che devono trovare un pianeta alternativo e questo è un film di fantascienza nel senso più classico, fra buchi neri, distorsioni dello spazio-tempo, astronavi e viaggi fra le galassie. Mancano giusto le pistole laser e i blaster. E però, il senso dell’umorismo, il cinismo e l’empatia mostrate dai robot Tars e Case (in tempi diversi e modi diversi, come se fossero persone diverse) rappresentano perfettamente quello di cui si parla quando si parla di macchine senzienti. Ancora di più visto l’aspetto decisamente poco accogliente che hanno. E poi quest’opera di Christopher Nolan è bellissima a prescindere. Si vede su Netflix ed è del 2014.

[embedded content]

Automata

Ancora la Terra vicina alla distruzione, ancora macchine che vogliono sopravvivere, ancora Leggi della Robotica violate: un assicuratore (Antonio Banderas) e un patologo scoprono una specie di società segreta dei robot, che li salva quando stanno per essere spenti. Quando stanno per morire, insomma. E decide di indagare: ne nascerà un conflitto in cui i buoni non sono sempre buoni, con un finale aperto e piuttosto positivo. Perché ogni tanto immaginare un futuro che sia bello non fa male. Il film è del 2014 ed è disponibile su Amazon Prime Video.

[embedded content]

Ex Machina

Un programmatore abilissimo, a capo di una società che non è Google ma sembra Google in tutto e per tutto, sviluppa un’intelligenza artificiale, la mette in un corpo femminile (artificiale) e si fa aiutare da un dipendente per capire se sembri vera davvero. Questo è forse il film di questa lista che più di tutti rende l’idea di cosa e come potrebbe pensare una macchina, inteso nel senso più ampio possibile, dalle paure alla nobiltà d’animo, dalle bassezze ai sotterfugi. Sino al finale, che è amaro proprio perché è molto umano. Il film è del 2015 ed è su Netflix.

[embedded content]

Humandroid

Chi ricorda Corto circuito, il bel film di fantascienza del 1986, non potrà non trovare somiglianze con questo film del 2015, diretto da Neill Blomkamp e ambientato in una Johannesburg immaginaria del 2016: c’è un robot poliziotto che si chiama Chappie che sviluppa una qualche forma di coscienza di sé, si fa alcuni amici e cerca di sopravvivere alle difficoltà della vita. E allo scontro con un robot molto più grande e cattivo di lui. Perché guardarlo (su Netflix o su Sky)? Per scoprire con un po’ di sorpresa che si può provare empatia per una macchina e fare il tifo per lei. E anche commuoversi un po’ quando dice “ora ho paura”.

[embedded content]

I am Mother

Un robot può crescere un essere umano? Può fare da madre a una bambina? Le premesse di questo film, distribuito nel 2019 su Netflix e interpretato da Hilary Swank (che è la protagonista, ma in realtà è la co-protagonista), sono proprio queste: in un mondo del futuro, una macchina alleva una bimba in un bunker, tenendola sempre chiusa dentro. Le dice che lo fa per la sua sicurezza, che l’umanità è stata spazzata via e che “là fuori non c’è nessuno”. Ovviamente non è vero.

[embedded content]

Raised by Wolves

La Terra è devastata dalla guerra e alcuni sopravvissuti si mettono in viaggio nello Spazio nella speranza di popolare altri pianeti e fare ripartire l’umanità. Altri scelgono di affidare una manciata di embrioni a due robot che hanno le sembianze di una donna e un uomo, perché li custodiscano, li facciano nascere e li crescano. Non hanno nome, sono solo Madre e Padre: è perché sono macchine, anche se non agiscono come macchine. Hanno paure, desideri, sogni, speranze, una loro personalità (soprattutto lei, interpretata dalla bravissima Amanda Collin). E farebbero di tutto per difendere i loro figli, anche se non sono i loro figli. La serie è su Sky ed molto, molto bella per i primi 3-4 episodi, poi peggiora sensibilmente. Ma per fortuna ci sarà un seguito.

[embedded content]

Da Hal 9000 a Skynet, i grandi classici

Prima di Blade Runner c’era Alien, e prima ancora 2001: Odissea nello Spazio (sono rispettivamente del 1979 e del 1968). Perché li citiamo? Ma perché Ash e Hal 9000 sono intelligenze artificiali, anche se all’epoca questo termine non si usava e forse nemmeno si immaginava. Nonostante l’età, il film di Kubrick è ancora godibilissimo, mentre se si vuole avere un’idea di come si siano evoluti gli androidi nella serie ideata da Ridley Scott si può dare un’occhiata a Covenant o a Prometheus, che però a nostro giudizio è meno bello.

E poi? E poi ovviamente Tron (il primo, quello del 1982), Wargames (1983), il già citato Corto circuito, la trilogia di Matrix (anzi, solo i primi due) con le macchine e il loro progetto per eliminare l’umanità dalla Terra, perché “voi siete un cancro per questo pianeta, siete una piaga, un’infezione estesa”. Ma soprattutto Terminator (tutti i film, ma specialmente i primi tre), perché la frase “Skynet divenne autocosciente alle 2:14 del mattino del 29 agosto” è probabilmente il motivo per cui le intelligenze artificiali ci fanno tanta paura. Anche se doveva succedere nel 1997 e in realtà non è successo nulla. Non ancora, almeno.

Fonte www.repubblica.it