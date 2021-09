Altro che auto elettriche: quello che cambierà il mondo per l’industria automobilistica sono le auto smart, ossia quelle intelligenti. Ecco svelato il futuro secondo il numero uno di Volkswagen Herbert Diess. Ed è una presa di posizione rivoluzionaria perché il top manager che sta cambiando pelle alla più grande case automobilistica del mondo afferma sostanzialmente che il passaggio verso i veicoli elettrici a batteria (EV), che deve ancora essere supportato da vendite effettive, non è il vero obiettivo.

Al volante con Proust – Massimo Nordio (Vw): “La vera rivoluzione è avere l’auto quando serve (e non averla quando non serve…)”

Il target più importante sono infatti le auto intelligenti. “La guida autonoma cambierà davvero la nostra industria come nient’altro prima”, ha detto Diess parlando a Monaco di Baviera prima dell’apertura ufficiale del salone dell’auto, aggiungendo che il passaggio verso le auto elettrificate era “abbastanza facile” in confronto. “Il vero gamechanger è il software e la guida autonoma” sostiene Diess i cui commenti arrivano mentre la pressione ambientale sul settore automobilistico sta aumentando, con la Commissione europea che a luglio ha proposto il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel dal 2035.

La plancia della Volkswagen id. life (ansa)

Ed è un annuncio che arriva proprio quando il colosso tedesco concretizza la strategia ACCELERATE, quella di rendere accessibile la mobilità elettrica del futuro a un pubblico sempre più ampio. Ora si scopre infatti che già nel 2025, dunque con due anni di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, verrà lanciato sul mercato un veicolo della famiglia ID (una compatta da 234 Cv e autonomia di 400 chilometri) del segmento B. Il prezzo di ingresso? Dovrebbe aggirarsi tra i 20.000 e i 25.000 Euro. Parliamo di una rivoluzione vera e la ID. LIFE è il precursore di questa vettura: la concept car combina sostenibilità e digitalizzazione, orientandosi così sulle esigenze della mobilità urbana delle giovani generazioni. La macchina usa materie prime naturali e materiali riciclati, dalle gomme al rivestimento in vero legno fino alla finitura ArtVelours Eco in PET riciclato. E poi l’abitacolo è tutto all’insegna della digitalizzazione: telecamere al posto degli specchietti retrovisori, integrazione dello smartphone, superfici touch sul volante.

Herbert Diess, ceo Volkswagen, parla con una ragazza di Greenpeace all’ingresso del Munich motor show iaa” (reuters)

Ma l’annuncio di Diess è importante anche perché arriva dopo l’annuncio di Greenpeace e la ONG ambientale tedesca Deutsche Umwelthilfe (DUH) di intraprendere azioni legali contro le case automobilistiche tedesche, tra cui Volkswagen, che non intensifichino le loro politiche per affrontare il cambiamento climatico. Diess non mira quindi solo a superare Tesla e trasformare Volkswagen nel più grande venditore di veicoli elettrici del mondo entro il 2025. Il manager alla guida della casa automobilistica di Wolfsburg vuole anche fare dei servizi software per le auto autonome un pilastro chiave del futuro business del gruppo, ed è per questo che Volkswagen ha acquistato la startup di software per la guida autonoma Argo AI, un concorrente di Waymo di Alphabet.

Le case automobilistiche tradizionali e le aziende tecnologiche hanno versato miliardi di dollari negli ultimi dieci anni per realizzare la loro visione di auto senza conducente, ma i robotaxi rimangono sfuggenti a causa di ostacoli tecnici e normativi che richiede. “Entro il 2030 circa l’85% del nostro business è costituito da auto, auto private, di proprietà privata, auto a noleggio condivise. E circa il 15% della mobilità dovrebbe essere costituito da navette, mobilità come servizio”, ha concluso Diess.