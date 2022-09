Spiegata l’importanza della licenza AAMS/ADM è ora il caso di fare un ulteriore passo in avanti facendo una comparazione diretta tra i migliori casino AAMS/ADM e quelli che invece non offrono questo tipo di garanzia.

Quali sono le differenze sul piano pratico? E’ solo una questione di offerta giochi e di offerta bonus? Qual’è il rischio reale a cui si va incontro utilizzando tutte le realtà non autorizzate da AAMS/ADM?

Si tratta di un argomento complesso che va quindi semplificato nel modo più efficace possibile per offrire ai giocatori italiani una risposta facilmente comprensibile, tanto che infatti niente è più efficace che procedere alla comparazione attraverso una tabella schematica capace di sottolineare tutte le differenze presenti tra i siti in possesso della licenza AAMS/ADM e tutte le altre realtà web che invece non la detengono.

Casino Online con licenza AAMS/ADM – Casino Online senza licenza AAMS/ADM

Software di gioco

-I giochi (siano essi slot machine, roulette, poker o ogni altro software) devono rispettare determinate condizioni tecnologiche

-Sono ammessi giochi di qualsiasi livello di qualità, a prescindere che si tratti di slot machine, roulette, poker o ogni altro tipo di software

Possibilità di vincita

-I giochi devono avere un numero minimo di possibilità di vincita a vantaggio dei giocatori

-Non hanno controllo sulle possibilità di vincita, che possono quindi essere anche esigue

Prelievo delle vincite

-I requisiti di puntata necessari per prelevare le vincite sono regolati a favore dei giocatori

-I requisiti di puntata necessari per prelevare le vincite non sono regolati

Bonus

-Ogni bonus (sia esso un bonus di benvenuto, in free spin, bonus deposito o senza deposito) deve avere sempre termini e condizioni etici resi ben chiari a cui i giocatori possano fare visita

-I bonus, da quelli di benvenuto ai giri gratis passando anche per tutti gli altri, possono avere termini e condizioni svantaggiosi per i giocatori che pregiudicano il prelievo delle vincite

Metodi di pagamento

-Devono essere disponibili in ampio numero metodi di pagamento sicuri (ad esempio PayPal) per effettuare un deposito ed un prelievo a fronte di ogni tutela

-Non c’è alcun controllo sulla qualità dei metodi di pagamento disponibili, che possono quindi essere anche di bassa qualità in termini di sicurezza

Gioco Live e da Mobile

-La sezione gioco live e mobile sono supervisionate da regole specifiche

-Nessuna regola in termini di qualità per le sezioni gioco live e mobile

Tutela legale dei giocatori

-I giocatori sono tutelati legalmente

-I giocatori non sono tutelati legalmente

In tutto questo c’è anche un’altra differenza: infatti i casino online AAMS/ADM sono sicuri anche perché risultano essere gli unici ad offrire risorse utili a prevenire i rischi inerenti alla ludopatia, una forma di dipendenza che, come dimostrato da questo articolo, sta sempre più attirando l’attenzione delle autorità.

Viene da sé che già solo questa differenza non può e non deve lasciare dubbi: prima di rischiare un reale problema di ogni sorta, almeno in Italia, tutti i giocatori responsabili devono scegliere sempre e solo i siti con una licenza AAMS/ADM.