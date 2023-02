L’Italia continua a fare progressi, ma occupa ancora gli ultimi posti della

classifica del Digital Economy and Society Index (DESI), l’indice della Commissione Europea che dal

2014 monitora lo sviluppo del settore digitale nei Paesi UE. Tuttavia, nonostante l’avanzamento

proceda a ritmi sostenuti, dall’Europa arriva l’invito a colmare il gap del nostro Paese sul fronte

delle competenze digitali. Un appello che AIDR (Associazione Italian Digital Revolution) ha fatto

suo, proprio promuovendo una serie di iniziative volte alla promozione della cultura digitale, in

occasione dell’Anno europeo delle competenze, promosso dall’Europa.

E a Roma, nella sede di Spazio Europa -David Sassoli, AIDR ha presentato alla stampa, in

collaborazione con Parlamento e Commissione europea in Italia, il programma delle competenze

digitali 2023 destinato a studenti, dipendenti PA e aziende. Gli incontri, che avranno una cadenza

mensile e si svolgeranno per tutto l’arco del 2023, affronteranno, grazie al supporto delle aziende

partner e delle istituzioni, gli aspetti centrali della digitalizzazione: cybersicurezza, intelligenza

artificiale, metaverso, Big Data, IoT. La conferenza stampa, moderata dalla giornalista Mediaset

Ida Molaro, è stata introdotta da Carlo Corazza, capo Ufficio Parlamento europeo in Italia, e

Antonio Parenti, capo Ufficio Commissione europea in Italia.

“Il programma per la promozione delle competenze digitali rappresenta un punto di partenza

fondamentale, sia per incrociare domanda e offerta di lavoro sia per aumentare il coinvolgimento e

la motivazione del nostro capitale umano, con l’obiettivo di offrire servizi, in tempi rapidi, per

cittadini e imprese”, ha sottolineato nel corso della conferenza stampa il ministro per la Pubblica

amministrazione, Paolo Zangrillo. “Il valore aggiunto di questo programma è proprio quello di

rivolgersi agli studenti, al fine di sviluppare talenti e competenze di alto livello e ai dipendenti della

pubblica amministrazione e delle aziende, al nostro capitale umano, proprio per garantire che le

competenze siano in linea con le esigenze del contesto nazionale ed internazionale. Se ci fermiamo

a riflettere sul significato stesso della parola competenza – ha aggiunto -, emerge una

considerazione importante: non si intende soltanto il bagaglio delle conoscenze, il sapere, ma a

queste si aggiungono altre capacità: l’abilità – il sapere fare, acquisire e organizzare informazioni,

risolvere problemi – e soprattutto le capacità personali e sociali – collaborare, relazionarsi,

assumere iniziative, lavorare in team, saper ascoltare gli altri. Stiamo parlando di quelle

competenze soft che devono costituire, insieme a quelle tecniche, hard, la cassetta degli attrezzi

dei nostri dipendenti”.

Nel report DESI 2022 – ha sottolineato in apertura di conferenza stampa il presidente di AIDR,

Mauro Nicastri, “l’Italia in termini di capitale umano e di servizi pubblici digitali si pone ancora

sotto la media europea: si riscontra infatti un ritardo nelle competenze digitali di base e nei

laureati ICT e nell’offerta di servizi pubblici digitali per i cittadini. È il motivo per cui oggi abbiamo

presentato un programma mirato a promuovere e diffondere l’importanza delle competenze

digitali. Il programma rientra nell’ambito dell’anno europeo delle competenze annunciato dal

Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo discorso di fine anno sullo stato

dell’Unione 2023. L’iniziativa di oggi è la dimostrazione concreta per la prima volta rispetto ai paesi

membri dell’Unione Europea – ha ricordato ancora Nicastri – che la nostra nazione ha competenze,

capacità ed è determinata ad affrontare li programmi e le sfide proposte dall’Unione europea. Il

programma competenze digitali AIDR inizierà il 27 febbraio prossimo e sarà rivolto a studenti,

dipendenti PA e di aziende. Gli argomenti che verranno trattati avranno una parte introduttiva, un

focus sulle nuove professioni digitali e uno all’uso in ambito organizzativo. La struttura

dell’iniziativa sarà composta da: una testimonianza di un manager della PA e/o di azienda, un

approfondimento pratico e teorico sulle competenze digitali e da un'esercitazione in realtà

virtuale”.

“Come ha ricordato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Layen, siamo di

fronte a un cambiamento epocale: la transizione verde e quella digitale richiederanno competenze

specifiche in questi settori e non possiamo farci trovare impreparati. Per questo dobbiamo rendere

il nostro Paese moderno, competitivo, attrattivo per gli investimenti. L’Europa sta facendo molto in

questo settore: basti pensare che nel PNRR oltre 13 miliardi sono dedicati alla trasformazione

digitale delle imprese. La parola chiave di questo 2023 Anno europeo delle competenze deve essere

‘formazione’, tanto nel settore privato quanto nella pubblica amministrazione per non perdere il

treno dell’innovazione e consentire ai nostri cittadini di essere competitivi nel mercato del lavoro”.

Così l’europarlamentare e vicecapo delegazione di Forza Italia, Luisa Regimenti.

“Sostengo l’iniziativa dell’Associazione Italian Digital Revolution – ha ricordato dal canto suo

l’europarlamentare Beatrice Covassi -. L’Europa digitale che vogliamo deve essere inclusiva, fonte

di opportunità per tutti e strumento di competitività per la nostra economia. Entro il 2030,

l’obiettivo dell’Ue è avere l’80% della popolazione con skills digitali di base. In Italia significa

investire in una formazione di base per circa 20 milioni di cittadini. Ma non basta, si stima che nel

2026 potremmo avere uno skills gap di circa 2 milioni di lavoratori. Per questo è essenziale mettere

a terra fin da subito progetti per dare corpo all’iniziativa ‘2023 anno europeo delle competenze’”.

“L’anno europeo delle competenze è importante anche in direzione della transizione verde, come

ha ricordato la Presidente della Commissione europea – ha sottolineato il deputato Luca Sbardella –

. La transizione verde e la transizione digitale stanno creando nuove opportunità per i cittadini e

per l'economia dell’Ue. I lavoratori qualificati potranno ottenere migliori opportunità di lavoro e

partecipare attivamente alla società. Digitale e Green, sostenibilità e innovazione non sono due

rette parallele, ma il binario entro il quale è necessario muoversi per costruire un nuovo modello di

sviluppo economico e sociale”.

“Nell’anno europeo delle competenze, anche la pubblica amministrazione sta investendo sulle

persone. Le ultime iniziative legislative, i nuovi contratti di lavoro, si focalizzano sugli obiettivi

fissati dalla Ue – ha rimarcato Antonio Naddeo, presidente dell’Agenzia per la rappresentanza

negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) -. Per affrontare la transizione digitale ed

ecologica sono necessarie nuove competenze e le amministrazioni sono chiamate ad una

rivisitazione dei propri ordinamenti professionali con i nuovi strumenti previsti dai contratti. Inoltre,

particolare attenzione dovrà avere la formazione continua che deve diventare un vero e proprio

investimento sulle persone. Quindi l’anno europeo sulle competenze è una sfida anche per le

pubbliche amministrazioni”.

“Per supportare la PA nella trasformazione digitale – ha dichiarato Maurizio Stumbo, Direttore

Nuove Iniziative e CEO Office SOGEI – Sogei non può che investire nelle competenze e in tutte le

iniziative verso le generazioni future, come quella offerta oggi da AIDR. Siamo convinti, infatti, che

le condizioni per creare progresso e valore sostenibile si creino attraverso l’acquisizione di

competenze digitali e sostenendo le generazioni future nel disegno della pubblica amministrazione

del futuro”.

“Aderire ad un progetto dall’alto valore formativo ma soprattutto unico nel suo genere è motivo di

orgoglio istituzionale – ha evidenziato Paolo Tedeschi, Head of Communications, Corporate

Marketing & Sustainability Canon Italia SpA -. Ancor di più per una azienda come Canon che fonda

sulla filosofia kyosei – vivere e lavorare insieme per il bene comune – il proprio approccio ad un

business etico e sostenibile, perché condividere competenze – in questo caso digitali – aiuta a

crescere, insieme”.