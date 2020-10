(ANSA) – ROMA, 29 OTT – Un call center nazionale per l’app

Immuni, sulla falsa riga di quanto già fatto in Germania, che

possa aiutare le persone che ricevono una diagnosi di positività

o la notifica di espozione al Covid-19 e che finora si dovevano

rivolgere al proprio medico per le procedure successive. E’ la

novità introdotta dal decreto Ristori, pubblicato oggi in

Gazzetta Ufficiale.

Nel capitolo dedicato alla salute viene specificato che “il

Ministero della Salute attiva un servizio nazionale di supporto

telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus

SARS-Cov-2 che hanno avuto

contatti stretti o casuali consoggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica diallerta attraverso l’applicazione Immuni, i cui dati sono resiaccessibili per caricare il codice chiave in presenza di uncaso di positività”. Per questa finalità è autorizzata “laspesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2020 e 3.000.000 di europer il 2021”.E’ un altro passo nel perfezionamento del contact tracing,dopo l’entrata in vigore del Dpcm del 18 ottobre 2020 che hareso obbligatorio il caricamento dei codici delle personepositive da parte delle Asl. (ANSA).

Fonte Ansa.it

