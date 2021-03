Dopo un’anteprima mondiale, Mi 11 5G fa il suo debutto ufficiale in Italia. Disponibile in doppia colorazione, Midnight Grey e Horizon Blue, è un dispisitivo di fascia accessibile. Ha dalla sua un processore Qualcomm Snapdragon 888, una tripla fotocamera posteriore da 108 MP e ricarica wireless da 50 Watt. Lo schermo da 6,81 pollici ha ricevuto una valutazione A+ da DisplayMate, istituzione nel campo dell’analisi della qualità dei

pannelli, e può arrivare ad una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Si parte da un prezzo di 799,90 euro per la configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, per arrivare agli 899,90 euro per la variante 8 GB + 256 GB.

Per il lancio nostrano, Xiaomi ha deciso di avviare una campagna che prevede, con l’acquisto dello smartphone presso i punti vendita fisici e online di Mi Store Italia, un secondo prodotto a scelta tra Mi Compact Projector, Mi TV 4S da 43 pollici o Mi Watch, pagando in aggiunta solamente il costo dell’Iva del secondo prodotto.

Inoltre, per tutti coloro che hanno uno smartphone da permutare, tramite il servizio di “trade-in”, oltre alla valutazione del proprio smartphone usato, dal 2 al 14 marzo sarà possibile ottenere un coupon sconto del valore di 50 euro, valido per l’acquisto di Mi 11 5G e cumulabile alle altre offerte attive. Ma non solo: Mi 11 5G sarà in vendita dalla mezzanotte del 2 marzo anche su Amazon e, per due settimane, con uno sconto di 150 euro sulla configurazione da 8 GB + 128 GB, direttamente in carrello. Inoltre, fino al 21 marzo, incluso nel prezzo sarà possibile ottenere un Mi Watch. Dall’8 marzo Mi 11 5G sarà invece disponibile presso le principali catene di distribuzione e con i principali operatori telefonici. E fino al 21 marzo nei punti vendita online e fisici che aderiranno all’iniziativa, si potrà partecipare all’operazione a premi per ricevere in omaggio un Mi Watch.



