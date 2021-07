In principio fu Socios: la società, attiva nel settore dei fan token, oggetti digitali criptati che rappresentano la partecipazione dei tifosi alle attività della squadra, è fra gli sponsor dell’Inter e per annunciare l’accordo con il club nerazzurro aveva scelto il volto di Khaby Lame, star indiscussa dei social network, e il suo solito gesto del “ci voleva tanto?”. Senza però chiedergli il permesso di farlo.

Adesso tocca al Bayern Monaco: nella tarda serata di ieri, giovedì 29 luglio, la squadra tedesca ha pubblicato un tweet in cui vengono mostrate la faccia di Khaby (per prima) e quella del calciatore Lewandowski, accompagnate da una frase in tedesco che si può tradurre così: “Quando qualcuno chiede chi è il miglior attaccante del mondo”. E di nuovo l’ormai celebre gesto del “ci voleva tanto?”. E anche di nuovo senza chiedere al giovane influencer alcun permesso di sfruttarne la fama.

Come già per la vicenda Socios (che nel frattempo ha rimosso il tweet incriminato), lo staff di Khaby Lame ha fatto sapere a Italian Tech che “non c’è alcun accordo col Bayern” e che “non abbiamo dato alcuna autorizzazione all’utilizzo dell’immagine di Khaby”. Vero: anche questo caso, come il precedente, è in qualche modo un riconoscimento al successo del giovane influencer. E però, non sarebbe complicato fare le cose per bene ed evitare gaffe: basterebbe chiedere i diritti di utilizzo dell’immagine. Basterebbe poco. Anzi: “Non ci vuole tanto”, come direbbe Khaby.