(ANSA) – MILANO, 02 AGO – La startup israeliana Paragon ha la

capacità di violare la crittografia usata da WhatsApp, Signal,

Facebook Messenger e Gmail. Lo riporta un articolo di Forbes, in

un momento in cui l’industria degli hacker su commissione è

caduta sotto la lente dell’opinione pubblica dopo lo scandalo

Project Pegasus, il software sviluppato dall’israeliana NSO

Group, che avrebbe monitorato la vita digitale di giornalisti,

avvocati e funzionari a livello globale.

Un esperto di sicurezza ha dichiarato a Forbes che il

software di punta della compagnia Paragon, di cui non si conosce

il nome, può ottenere un accesso istantaneo ai dispositivi presi

di mira, comprese le comunicazioni veicolate sulle app

menzionate e molte altre.

La startup, fondata nel 2019, otterrebbe finanziamenti da

investitori statunitensi, anche grazie ai collegamenti tra il

governo di Washington e le agenzie di intelligence israeliane.

Un dirigente di Paragon ha rivelato a Forbes che l’azienda

venderà i suoi prodotti di sorveglianza solo ai paesi che

rispettano le norme internazionali in materia di diritti e

libertà fondamentali. Al momento, sembra che Paragon non abbia

grossi clienti in portafoglio, anche per la sua giovane età.

L’inchiesta di Forbes arriva dopo lo scandalo Project

Pegasus, il software sviluppato da NSO Group, che avrebbe

monitorato la vita digitale di giornalisti, avvocati e

funzionari a livello globale. Proprio NSO Group è

l’organizzazione che ha permesso all’FBI di sbloccare l’iPhone

del presunto terrorista dell’attacco di San Bernardino durante

il quale, nel 2015, persero la vita quattordici persone. (ANSA).



