(ANSA) – BOLOGNA, 10 FEB – Il colosso tecnologico

dell’informatica Lenovo sarà, per i prossimi tre anni, il ‘title

sponsor’ di Ducati in MotoGp. L’accordo raggiunto tra la

multinazionale cinese e la casa motociclistica di Borgo Panigale

rafforza la partnership tecnologica tra le due aziende, attiva

da tre anni, e rinomina la squadra corse ‘Ducati Lenovo Team’.

La nuova intesa triennale, spiega una nota, “conferma

l’importanza

sempre maggiore delle più innovative tecnologiehardware nella gestione dei progetti di data analytics,intelligenza artificiale e di soluzioni software avanzate nelsettore” della gare motociclistiche.“E’ un onore avere esteso la nostra partnership – hasottolineato in una conferenza stampa online Luca Rossi, seniorvice president di Lenovo -: il mondo sta cambiando e latecnologia sta crescendo ovunque, in Motogp il meglio deveancora arrivare” con l’evoluzione “digitale e l’intelligenzaartificiale. Ducati – ha concluso – è iconica: noi vogliamoaiutare Ducati a vincere e noi possiamo imparare” tanto “daDucati”.Nel 2021, ha sottolineato in conferenza stamopa,l’amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, “lenovità sono tante e la prima riguarda Lenovo, che già ciaccompagna da anni ma da quest’anno diventa il title partner delteam ufficiale Ducati MotoGp. Quella con Lenovo – ha aggiunto –è una partnership che dura da tempo ma ora diventa una relazionepiù ampia, Ducati è molto legata alla sviluppo tecnologico” cona possibilità di usare “computer sempre più potenti, softwarepiù sofisticati. Lenovo – ha concluso – è in linea” con lecaratteristiche di Ducati, “stile, innovazione, competizione”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

