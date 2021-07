Di rado per un paio di auricolari si ricorda una campagna mediatica come quella di Nothing per le ear (1). Dopo molte anticipazioni, oggi finalmente sono state presentate ufficialmente: “Nothing ear (1) è una boccata d’aria fresca in un mercato disordinato e indifferente, che segna il tono per il nostro mondo digitale connesso a venire”, ha detto Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing. “Unisce la tecnologia avanzata, l’ingegneria precisa e il design innovativo a un prezzo incredibile”. Nothing, ricordiamo, è l’azienda fondata da Pei dopo l’avventura in OnePlus.

Design

A differenza di tutti i concorrenti, le Ear (1) sono trasparenti, un tratto estetico che permette di rivelare la loro struttura, e infatti microfoni, magneti e circuito sono perfettamente visibili. Altri elementi di design sono in realtà funzionali, come il punto rosso per l’auricolare destro o il curioso incavo della custodia che aiuta a separare gli auricolari quando sono in posizione. Ear (1) offre un comfort avanzato, dal momento che ciascun auricolare pesa solo 4,7 grammi e ha una vestibilità ergonomica. Ci sono delle prese d’aria per ridurre la pressione e tre tappini in silicone liquido personalizzabili.

Suono puro

Per il suono c’è un solo driver, ma di dimensioni ragguardevoli, 11,6 mm. La taratura acustica è opera di Teenage Engineering, azienda famosa per soluzioni audio innovative e ben suonanti. Qui ha accuratamente regolato il software e l’hardware per ottenere prestazioni equilibrate di bassi, medi e alti. Come si conviene a un prodotto di ultima generazione, poi la connettività Bluetooth 5.2 garantisce stabilità e buona velocità di trasferimento dati.

La conquista del silenzio

La cancellazione attiva del rumore sulle Ear (1) utilizza tre microfoni ad alta definizione per mettere a fuoco musica, film e podcast. Due le modalità disponibili: Light per una moderata cancellazione del rumore, e Maximum per ambienti più rumorosi come l’aereo o l’ufficio. Non manca la modalità Trasparenza per ascoltare cosa succede intorno. Nothing va molto fiera della sua tecnologia Clear Voice, sviluppata appositamente per ridurre il rumore di fondo costante, come il vento.

Il resto

Ear (1) offre oltre 5 ore e mezza di ascolto con una sola ricarica e fino a 34 ore con la custodia. Bastano 10 minuti di carica del case (quadrato e in parte trasparente) per avere fino a 8 ore per un giorno di potenza. Si può usare qualsiasi caricabatterie Qi.

Attraverso l’app per iPhone e Android, è possibile attivare Find My Earbud, che permette di far suonare gli auricolari dall’app per trovarli se dovessero andare smarriti, ma pure impostare l’equalizzatore e configurare Active Noise Cancellation e Gesture Control, così come In-Ear Detection e Fast Pairing. Le cuffie Ear (1) sono anche resistenti al sudore e agli spruzzi d’acqua.

Le cuffie Nothing Ear (1) sono disponibili dalle 15 del 31 luglio 2021 in quantità limitate su nothing.tech a 99 euro. La vendita libera inizia il 17 agosto 2021 in 45 Paesi e regioni, tra cui Francia, Italia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, sia su nothing.tech che presso rivenditori selezionati.

Fonte www.repubblica.it