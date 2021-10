Come sono fatti, fuori e dentro Esternamente molto diversi dai Pixel che li hanno preceduti, con un richiamo un po’ nostalgico al Nexus 6P nella parte posteriore, entrambi gli smartphone sfruttano il nuovo processore Tensor , abbinato a 8 Gb di Ram nel Pixel 6 e a 12 Gb nel 6 Pro, con 128 o 256 Gb di memoria interna (con il Pro che può arrivare sino a quota 512).

Secondo quanto annunciato durante l’evento di presentazione via YouTube, durato poco meno di un’ora (video qui sotto), partiranno rispettivamente da 599 e 899 dollari , contro i 699 dollari da cui partiva il Pixel 5 del 2020.

Perché è una buona notizia? Perché i nuovi googlefonini, soprattutto il 6 Pro, quest’anno sembrano decisamente promettenti: nuovo processore, sviluppato internamente da Google, fotocamere migliorate, nuovo sistema operativo, maggiore attenzione all’uso dell’intelligenza artificiale. E costano pure poco. Meglio: costano poco in rapporto alle caratteristiche , meno di quello che ci si sarebbe potuto aspettare e addirittura meno del Pixel 5 dell’anno scorso.

La prima notizia è quella che si concretizzerà più lontano nel tempo, ma è anche la più importante: i Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i nuovi smartphone di Google, arriveranno anche in Italia (e pure in Spagna), contrariamente ai timori e alle indiscrezioni circolate sino a poco prima della presentazione ufficiale. Lo faranno solo “nella prima parte del 2022”, ma è comunque una buona notizia.

in

by

Ecco i nuovi Google Pixel 6: arrivano in Italia, ma non subito

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy