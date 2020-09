(ANSA) – ROMA, 08 SET – Xiaomi punta a conquistare i giovani

amanti dei videogiochi con un nuovo smartphone del suo brand

Poco. Il dispositivo si chiama Poco X3 NFC e si caratterizza per

la fluidità dello schermo e per una batteria molto capiente,

oltre che per il prezzo economico.

Lo smartphone ha uno schermo da 6,67 pollici con refresh rate

da 120 Hz, che insieme al touch sampling rate a 240 Hz lo rende

adatto alla fruizione di videogame. La batteria, da 5.160 mAh,

promette di durare oltre due giorni con un uso moderato, anche

grazie alla funzione DynamicSwitch che permette di risparmiare

energia muovendosi automaticamente tra 50, 60, 90 e 120Hz, a

seconda delle necessità e del formato del contenuto visualizzato

sullo schermo.

Il comparto fotografico vede la presenza di quattro sensori

posteriori: il principale è un Sony da 64 megapixel, affiancato

da un ultra grandangolare da 13 mp, una macro da 2 mp e da un

sensore di

profondità da 2 mp. La fotocamera da selfie è da 20 mp, inserita

in un forellino nella parte alta e centrale dello schermo. Sotto

al cofano c’è il processore Snapdragon 732G di Qualcomm

supportato da 6 GB di Ram.

Il Poco X3 NFC sarà disponibile in Italia dal 10 settembre a

un prezzo di lancio di 200 euro per la versione con 64 GB di

memoria interna, e a 250 euro per la versione con 128 GB.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram