(ANSA) – ROMA, 04 SET – In un prossimo futuro potrebbe non

esserci più bisogno di scegliere il colore dello smartphone,

perché potremo cambiarlo a piacere toccando un tasto. L’idea è

della società cinese Vivo, che ha svelato il prototipo di un

dispositivo con scocca realizzata in vetro elettrocromico,

capace di mutare il colore con l’elettricità.

In un video condiviso sul social cinese Weibo e poi approdato

su YouTube, Vivo ha mostrato uno smartphone con la scocca capace

di virare dal blu-viola fino all’argento. A renderlo possibile è

proprio il vetro elettrocromico, un materiale usato in edilizia

ad esempio nelle facciate in vetro degli edifici.

La novità non ha solo uno scopo estetico, ma anche

funzionale. Il cambio del colore della scocca potrà essere usato

per segnalare un messaggio o una chiamata in arrivo, l’avviso di

un promemoria o di un timer impostato. (ANSA).



