Elon Musk è tornato in vetta alla classifica degli uomini più ricchi del mondo, stando ai dati Forbes. E non ha perso occasione per provocare Jeff Bezos, il miliardario che ha scavalcato.

“Gli spedirò una statua a forma di numero 2 insieme a una medaglia d’argento” ha scritto Musk a Forbes in risposta a una e-mail che chiedeva un commento sul primato della speciale classifica.

Elon Musk aveva già occupato, in passato, la posizione più alta tra i miliardari del pianeta. Per la prima volta, invece, il patrimonio di Msuk supera i 200 miliardi di dollari: è la terza persona a riuscirci da quando esiste la lista di Forbes.

La frase di Elon Musk sull’ottimismo che ha conquistato gli imprenditori italiani

Il primo a raggiungere i 200 miliardi è stato proprio Jeff Bezos, nell’agosto del 2020. C’è riuscito per breve tempo, recentemente, anche Bernard Arnault, Ceo di LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Tra Musk e Bezos non corre buon sangue ultimamente: le loro compagnie aerospaziali, SpaceX e Blue Origin, si contendono sia i futuri turisti spaziali sia i contratti Nasa. Uno di questi, firmato da Space X per la costruzione del lander che riporterà gli uomini sulla Luna, è stato contestato per vie legali da Bezos e la sua Blue Origin.

SpaceX, si apre la cupola: lo stupore dei turisti spaziali la prima volta che vedono la Terra

Con un tweet, recentemente, Elon Musk ha scritto ironicamente che “Bezos si è ritirato (da Amazon, ndr) per iniziare un lavoro a tempo pieno che prevede cause contro SpaceX“.