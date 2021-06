Torino torna capitale della tecnologia. Dopo un anno di eventi virtuali, il palco dell’Italian Tech Week si riaccenderà infatti il 23 e il 24 settembre. La seconda edizione della più grande conferenza italiana sulla tecnologia riunirà startupper di successo, fondi di Venture Capital e professionisti della scena tech internazionale alle Officine Grandi Riparazioni – OGR. ITW 2021 avrà come ospite speciale il più visionario engineer dei nostri giorni, Elon Musk, che si confronterà con John Elkann (presidente e CEO di Exor e presidente di Ferrari e di Stellantis) sul tema della tecnologia e del suo impatto sul nostro futuro.

La quarta rivoluzione

Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Tesla e tante altre società che oggi figurano tra le più importanti del mondo non esistevano cinquant’anni fa. Gran parte della ricchezza prodotta oggi nasce da una sola matrice, la tecnologia. Che ha dato il via alla quarta rivoluzione industriale e trasformato per sempre la nostra vita quotidiana. Comprendere cosa è successo e provare a immaginare i cambiamenti che ci aspettano è dunque di fondamentale importanza per disegnare il futuro, che – specie dopo una crisi mondiale come quella innescata dalla pandemia – è ricco di sfide come di opportunità, in ogni campo. Così l’obiettivo di Italian Tech Week è quello di riunire le menti più brillanti della scena tech internazionale per ispirare e attivare chiunque creda in un futuro in cui la tecnologia e l’innovazione possano espandere le possibilità umane.

ITW è supportato dalla media company GEDI attraverso il nuovo hub di contenuti sulla tecnologia Italian.Tech. Tutti potranno seguire la conferenza in live streaming su due grandi piattaforme nazionali: La Repubblica.it e La Stampa.it. Nei giorni della conference è prevista inoltre un’area espositiva accessibile a tutti in cui si potranno provare gadget tecnologici e esperienze tech di ultima generazione. L’evento è supportato da Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo ed è sponsorizzato da Reply, Lenovo, Eni and GoBeyond con il patrocinio di Camera di Commercio di Torino, Comune di Torino e Regione Piemonte.

Giorno 1 – Startup e investitori

Saliranno sul palco speaker provenienti da tutto il mondo per parlare della scena tech internazionale, con un particolare focus sull’ecosistema italiano.

Giorno 2 – Corporate Innovation

Dopo una panoramica sulle principali tendenze di corporate innovation, ci saranno eventi dedicati a trend tecnologici emergenti e sessioni di approfondimento sul futuro di specifici settori, poi seguirà il colloquio tra Elon Musk e John Elkann. A causa delle restrizioni dovute al COVID-19, sarà possibile partecipare alla conferenza solo su invito e sarà riservata principalmente ad un’audience di professionisti del settore. Saranno invitate 500 persone tra startupper, investitori, C-level, istituzioni e media. L’Italian Tech Week riserverà anche alcuni inviti ai follower dei suoi canali social. Le istruzioni saranno comunicate nei prossimi mesi su LinkedIn e Instagram.

Un innovatore seriale

E chi meglio di un visionario come Elon Musk? A 50 anni, è uno tra gli imprenditori più straordinari del nostro tempo, che si è dato obiettivi colossali: aiutare l’umanità a combattere riscaldamento globale e inquinamento con auto elettriche e pannelli solari, ridurre drasticamente i tempi di percorrenza dei treni, colonizzare Marte. E sta riuscendo a fare tutto.

Nato a Pretoria, fin da giovanissimo si interessa di informatica, e nel 1981, a dieci anni, acquista coi suoi risparmi e con l’aiuto del padre, il primo computer, un Commodore Vic 20, con cui impara da solo i primi rudimenti di programmazione. A 17 anni si trasferisce in Canada. Dopo il diploma si trasferisce negli Usa e si iscrive all’università di Stanford, ma bastano due giorni per decidere che gli studi non fanno per lui: lancia una startup che fornisce indicazioni stradali via Internet: si chiama Zip2 e la vende dopo quattro anni, ricavandone 22 milioni di dollari. Ricomincia da capo con X.com, una società di pagamenti online, che poi si fonde con un’altra startup, Confinity, fondata da Peter Thiel, e lanciano PayPal. eBay la compra nell’ottobre 2012 per 1,5 miliardi di dollari. Ma Musk va avanti, e fonda SpaceX e, nel 2003, Tesla. Vulcani e iperattivo, continua a sfornare idee visionarie, l’ultima delle quali arriva nel luglio 2016: Neuralink una startup di neurotecnologia che studia interfacce neurali per collegare il cervello umano con l’intelligenza artificiale.

Neuralink, l’interfaccia cervello-computer di Elon Musk muove i primi passi Andrea Daniele Signorelli 29 Agosto 2020

Si potrà seguire Italian Tech Week su:

Fonte www.repubblica.it